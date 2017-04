Sarg und Trauerfeier für "Mausi" und "Minka"

Fritz Stammnitz (damals 63) beugte sich vorsichtig über die Grabeinfassung und drückte einige Blumen in die weiche Erde. Auf dem Namensschild, welches er zurechtrückte, stand in dicken schwarzen Buchstaben „Mausi“ – der Name der verschiedenen Katze.

Der Weidenhainer Rentner hatte nach einer Tippeltappeltour durch den Behördendschungel alle notwendigen Genehmigungen in der Tasche und durfte somit den Tierfriedhof ganz offiziell betreiben. Die Ruhestätte mit dem naheliegenden Namen „Waldesruh“ umfasste etwa zwei Hektar Fläche. Sie bot neben der eigentlichen Bestattung auch noch Sonderleistungen gegen Aufpreis an.

Dazu gehörten diverse Grabeinfassungen, die Gestaltung von Grabplatten, die Herstellung eines auf Kundenwunsch maßgeschneiderten Tiersarges sowie die Abholung des Tierleichnams und die Ausrichtung einer Trauerfeier. Der Name des Waldfriedhofes „Waldesruh“ passte damals wunderbar zur idyllischen Lage.