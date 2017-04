Satirisches aus Sitzenroda

Der Blitz, der da gerade dem Einband des Buches ein wenig Kontrast verleiht, symbolisiert den sprichwörtlichen Geistesblitz, das Meer die Weite der Gedanken des Autors, erklärt er die Idee dahinter. Und dann noch den Titel. „Ich habe einfach nur versucht, ein paar alltägliche Gedanken aufzuschreiben. Man denkt ja immer irgendwie nach. Und ich hab meinen Gedanken dann irgendwann freien Lauf gelassen, sie sozusagen losgelassen.“ Bernd Schubert ist gebürtiger Leipziger. 22 Umzüge später ist er dann in Sitzenroda gelandet. „Wir hatten hier in der Nähe einen Garten, und da hat es uns immer gut gefallen.“

Wir, das sind Schubert selbst und seine Berliner Ehefrau Andrea Haase. Sie ist sozusagen seine Managerin, übernimmt den Papierkram, der rund ums Schreiben anfällt. „Das war in erster Linie die Verlagssuche, die hat ganz schön Zeit in Anspruch genommen“, so Haase. Fündig sind die beiden am Ende in Oberhausen geworden, beim Noel-Verlag, der Neu-Autoren die Chance zum publizieren bietet.

Zwar schreibt Schubert schon seit seiner Jugend immer wieder kleinere Geschichten und Verse auf, doch die Idee zu einem Buch gab es erst vor eine Weile. „Eigentlich war ja der Plan, dass wir das Buch noch vor Weihnachten rausbringen können“, so Andrea Haase.

„Das hat leider nicht geklappt. Aber zumindest konnte ich ihm dann ein erstes Probeexemplar unter den Baum legen, worüber Bernd sich sehr gefreut hat“, strahlt dann auch seine Partnerin. Auf den Markt schaffte es die erste Ausgabe dann am 2. Januar. Und was steht nun drin, in den 232 Seiten? „Es sind satirische Geschichten und Verse in den unterschiedlichsten Längen und Textformen“, erklärt der Autor. „Ganz normale Beobachtungen vom Tag, die sonst aber niemand aufschreibt.“ So beschreibt er etwa seine Gedanken beim Schauen von Sportsendugen im Fernsehen. Oder er denkt nach über den Frauentag, Gesundheit, den Restaurantbesuch. Eben über den Alltag. Oft sind darunter auch einfach nur kurze Sprüche, über die es sich lohnt, mal nachzudenken.

Wenn man über den Alltag schreibt, dann muss man natürlich auch permanent damit rechnen, dass einem einer dieser bereits angesprochenen Geistesblitze kommt. Und so muss Schubert auch andauernd bewaffnet sein mit einem Stift und ein paar Zetteln, um die Eindrücke gleich niederschreiben zu können. Material sammelt er jedenfalls bereits für das zweite Buch, auch wenn das noch in weiter Ferne liegt. Denn als Autor muss man zur Veröffentlichung eines Werkes erstmal in Vorkasse gehen – und dann hoffen, dass sich das Buch gut verkauft. „Aber wir sind da frohen Mutes“, sagt Andrea Haase. „Wir haben schon von vielen Seiten gute Resonanzen bekommen. Aufgrund der kurzen Geschichten kann man sich halt auch immer wieder neu einlesen oder einfach nur mal durchblättern.“ Selbst ins Ausland seien schon ein paar Exemplare gegangen.