Mittwoch, 19. April 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Das Interesse am diesjährigen „Dialog an der Elbe“ ist ungebrochen: Der Umstand, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Zuge der Feierlichkeiten zum Elbe Day am 28. April nach Torgau kommt, führte zu einer großen Anzahl von Besucheranmeldungen für die von der Jungen Union organisierte Veranstaltung.