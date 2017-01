Schüler sehen "Das Tagebuch der Anne Frank"

Am 27. Januar wird es überall Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nationalsozialismus geben. Was Torgaus Beitrag zu diesem bundesweiten Tag des Erinnerns sein wird, erfragte die Torgauer Zeitung bei Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU).

TZ: Was ist geplant?

Romina Barth: Es gibt drei Veranstaltungen. Den Beginn macht der DIE LINKE-Ortsverband mit einer Kranzniederlegung um 10 Uhr am Denkmal der Begegnung, bei dem natürlich auch ein Vertreter der Stadt anwesend sein wird. (Redner ist nach Information von Ortsgruppenchef Michael Bagusat-Sehrt der Landtagsabgeordnete Mirko Schultze, Anm. d. Red.). Um 12 Uhr folgt eine Kranzniederlegung am Fort Zinna, initiiert durch das Dokumentations- und Informationszentrum. Auch hieran wird sich die Stadt beteiligen. Last but not least laden KAP und wir um 13 Uhr in die Kulturbastion, wo Schüler und weitere Interessierte zunächst eine Gedenkrede hören und anschließend kostenfrei die Neuverfilmung des „Tagebuchs der Anne Frank“ gezeigt bekommen. Dazu sind auch alle Stadträte eingeladen. Die Büros der CDU, SPD, Linken, Freien Wähler und Grüne sind gebeten, darüber ihre jeweiligen Mitglieder zu informieren.



2016 wurde doch noch feierlich am Abend in die Aula des Johann-Walter-Gymnasiums geladen...

Krankheitsbedingt gab es diesmal organisatorisch leider ein paar Probleme. Dem möchte ich schon jetzt fürs kommende Jahr entgegentreten: Angedacht ist nämlich, dass sich unsererseits ein engagiertes Team von Auszubildenden intensiv um die Vorbereitungen dieses geschichtsträchtigen Tages kümmern wird und dazu vor allem mit den Schulen intensiv in Kontakt tritt.