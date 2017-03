Schachfreunde lösen sich vom Tabellenende

Schach. Am 7. Spieltag der 1. Bezirksklasse empfingen die Schachfreunde Torgau die dritte Mannschaft von Springer Leipzig zum direkten Duell Letzter gegen Vorletzter. Die Torgauer, die in dieser Saison mit personellen Problemen zu kämpfen hatten und auf diese Weise erst in den Abstiegsstrudel gerieten, konnten für die entscheidende Auseinandersetzung wieder praktisch ihre Bestbesetzung aufbieten.



Sehr erfreulich und Ausweis einer sich entwickelnden Nachwuchsarbeit war das Debüt des erst achtjährigen Hugo Sum, der die Torgauer Mannschaft bei dieser wichtigen Begegnung spielerisch und kämpferisch nach Kräften unterstützte. Am Brett neben Torgaus Jüngstem spielte auf Seiten der Leipziger der Senior der Liga, der über 90-Jährige Joachim Schleicher. Dessen erfolgreiche Konstanz seit Jahrzehnten ist der lebende Beweis, dass Schach ein Hobby ist, das erfüllend bis ins hohe Alter betrieben werden kann.



An diesem Tag jedoch war das Glück auf der Seite seines Torgauer Gegners: Harald Blanke belohnte seine mutige Partieanlage mit einem furiosen Angriffssieg. Ralf Richter an Brett 1 und Andres Scherf an Brett 3 konnten ihre Partien nach einigem Widerstand ebenfalls gewinnen. Brett 2 ging kampflos an Torgau. Heiko Teuber (4) und Horst Labetzsch (6) erzielten jeweils ein Remis für den letztlich knappen Mannschaftserfolg Torgaus von 5:3.



Die Schachfreunde Torgau konnten mit diesem wichtigen Sieg den Abstiegsrang verlassen. In der Zehnerstaffel belegt man nunmehr den achten Rang. Am nächsten Spieltag, dem 8. April, reisen die Schachfreunde zum Tabellensechsten nach Oschatz, die auch noch nicht ganz gerettet sind. Bei einem Erfolg in diesem Lokalderby könnte der Klassenerhalt bereits gefeiert werden.