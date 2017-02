Schadensbilanz erstellt

Wessnig. Etwa 15 000 Euro beträgt der Schaden, den Einbrecher am 29. Januar in der Grundschule Weßnig hinterließen. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das René Fischer, Pressesprecher der Torgauer Stadtverwaltung, zur Stadtratssitzung in dieser Woche präsentierte.



Wie die Torgauer Zeitung bereits berichtete, konnte wegen ausgeblasener Feuerlöscher in der Einrichtung kein regulärer Unterricht gegeben werden. Stadtrat Dr. Volkmar Harzer (CDU) sprach im Zuge des in Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Hort sofort eingerichteten Notdienstes von einer heroischen Leistung. Fraktionsübergreifend wurden der Vandalismus angeprangert und Strafen für die Täter gefordert. Diesbezüglich laufen derzeit noch die Ermittlungen.



Der oder die Täter gelangte(n) an besagtem 29. Januar über ein hofseitiges Fenster in das Gebäude, nachdem die dortige Vergitterung abgenommen wurde (nähere Angaben gehen aus dem präsentierten Gutachten nicht hervor). Danach seien im Inneren der Schule Türen aufgebrochen, Werkzeuge entwendet und zerstört worden. Für den größten Schaden sorgte der Umstand, dass zwei ABC-Pulverlöscher ausgeblasen wurden, woraufhin sich das Pulver im gesamten Haus verteilte. Durch ein Fenster im Mädchen-WC des Erdgeschosses ist/sind der/die Täter schließlich entkommen.



Wie René Fischer erläuterte, war eine sofortige Reinigung des Gebäudes vonnöten, da das Löschpulver mit der Luftfeuchtigkeit reagierte und eine elektrisch leitfähige Kruste gebildet hat. Allein die Reinigungsleistung innerhalb des Gebäudes wurde mit 150 Stunden angegeben. Dazu kommen weitere 190 Arbeitsstunden, die auf die Reinigung des Inventars zurückzuführen sind. Versicherungstechnisch können nach Angabe Fischers 7 000 bis 9000 Euro abgedeckt werden. In gleicher Höhe belaufe sich die Spanne, die an der Stadt hängen bleibe.



Unter anderem war das Löschpulver in den Korkboden sowie zahlreiche Bücher und elektrische Geräte gekrochen. Ein Großteil davon konnte nicht mehr gereinigt werden.