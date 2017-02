Schandfleck wird Bürogebäude

Mockrehna. Der Gemeinderat hat am Dienstag dem Verkauf des Grundstücks in der Reichsstraße 20 an die Gräfendorfer Rechtsanwältin Bianca Lemm zugestimmt.

Mockrehna. Der Gemeinderat hat am Dienstag dem Verkauf des Grundstücks in der Reichsstraße 20 an die Gräfendorfer Rechtsanwältin Bianca Lemm zugestimmt. Die hatte den Räten zuvor einen kurzen Abriss dessen gegeben, was sie mit dem Grundstück vor hat. So soll das darauf befindliche und in einem desolaten Zustand befindliche Gebäude weichen und einem Bürogebäude Platz machen. Darin will die Anwältin, die bislang auf der anderen Straßenseite im gleichen Gebäude wie die Sparkasse Leipzig arbeitet, ihre Kanzlei sowie Büros für ein Bauunternehmen unterbringen, das bislang in Gräfendorf ansässig ist. Geplant sei eventuell noch eine Mietwohnung, ließ sie wissen.



Der Landkreis hatte die Gemeinde Mockrehna zum gesetzlichen Vertreter für das Grundstück bestimmt, nachdem der Besitzer verstorben war und niemand die Verantwortung für die Immobilie übernommen hatte.