Schausteller seit den frühen 20er Jahren

Torgau. Für Außenstehende ist das schon ungewöhnlich: Die Sauerwalds aus der Torgauer Eilenburger Straße betreiben seit 1923 Schaustellerbetriebe mit einem umfangreichen Angebot. Und doch sind sie nicht in einer Firma vereint. „Wir reisen oft das ganze Jahr zusammen zu den verschiedensten Veranstaltungen, sind aber getrennte Unternehmen“, klärt Frauke Sauerwald auf.

Selbst ihr Lebensgefährte Thomas Bachmann hat seine eigene Schaustellerfirma. Sylke Richter und Ines Sauerwald, Schwestern von Frauke, gehen ebenfalls mit ihren Unternehmen auf Reisen.



„Trotzdem zusammen unterwegs zu sein, ist für uns als Paar normal. Schließlich nehmen wir stets unsere Kinder Isabella und Antonio mit. Und wir sind ja auch keine konkurrierenden Firmen“, klärt Frauke auf. Ihre elfjährige Tochter und der siebenjährige Sohn besuchen in den jeweiligen Orten die Schule, wo die Sauerwald-Familie nebst Angehörigen mit Karussells, Buden und anderen Abwechslungen vertreten sind. „Ab und zu helfen die Kinder uns schon. Ob sie mal unsere Nachfolger werden, wissen wir noch nicht“, erklärt Frauke Sauerwald. „Ich bin seit meiner Kindheit mit unterwegs und bin in den Beruf des Schaustellers hineingewachsen.“ Ihr Mann Thomas nickt: „In unserer Branche ist es sinnvoll, sich einen Lebenspartner zu suchen, der aus einer Schaustellerfamilie stammt. Ein nicht aus unserem Gewerbe stammender Neuling hat es besonders schwer, sich in unseren beruflichen und privaten Normalbetrieb hineinzufinden“, glaubt der 44-Jährige Familienvater.



Siegfried Sauerwald (76) und Mutter Christa (68) unterstützen ihre Töchter. „Wir sind froh, unseren Kindern in diesem anstrengendem Beruf helfen zu können“, sagt Christa und ihr Siegfried ergänzt: „Ich finde es gut, wenn wir noch gebraucht werden.“ Frauke Sauerwald nimmt diese Unterstützung gern an. Schließlich hat sie eine Imbissbude, eine Losbude, ein Kinderkarussell, das sogenannte Entenangeln, den Plüschtier-Greifer und eine Kindereisenbahn in ihrem umfangreichen Angebot. Alles Dinge, die entsprechend besetzt werden müssen, damit die Kunden sie als angenehm empfinden. Da reichen Fraukes zwei Angestellte längst nicht. „Ich bin froh, dass ich auf meine Eltern zählen kann.“



Allerdings kann sie dieses umfangreiche Angebot nicht in jedem Ort präsentieren. „Das richtet sich nach dem Bedarf. Wir müssen als Schausteller stets flexibel sein“, sagt die zweifache Mutter. Sie besetzt meist Veranstaltungen in Sachsen und Brandenburg. Auf dem Torgauer Weihnachtsmarkt ist sie auch vertreten. Höhepunkte sind für sie aber die großen Events in Dresden mit dem Frühlingsfest, der traditionsreichen Vogelwiese und dem Herbstmarkt.

Schwester Sylke freut sich auf ihr Heimspiel in Torgau vom 7. bis 9. April auf der hiesigen Festwiese. „Damit starten wir seit vielen Jahren mal wieder zu Hause in die Saison. Wir bieten den Leuten einen kleinen Rummel-Platz mit allem, was dazu gehört. Vom Autoscooter über die verschiedensten Buden bis hin zum Kinderkarussell“, wirbt die 50-Jährige schon jetzt.



Die Saison der Schausteller geht von Ende März bis Oktober. Es folgt die Vorbereitungszeit auf die Weihnachtsmärkte. Im Januar und Februar ist Winterpause. Aber nur, was die Dienstreisen zu den verschiedenen Veranstaltungen betrifft. „In dieser Zeit sind Reparatur- und Pflegearbeiten angesagt“, verrät Oldie Siegfried Sauerwald. Sein Schwiegersohn Thomas ergänzt: „Bei den hohen Preisen heutzutage versuchen wir natürlich, viele der anstehenden Arbeiten allein zu erledigen.“



Für die Sauerwalds steht fest: „Das Rummelgeschäft befindet sich auf einem absteigenden Ast. Zu DDR-Zeiten waren unsere Auftritte mit den verschiedensten Angeboten noch eine Attraktion. Heute wird den Menschen durch die Entwicklung der Technik auf allen Gebieten der Unterhaltung so viel Abwechslung geboten, dass ihr Interesse an unseren Angeboten sinkt“, spricht der Senior Siegfried Sauerwald Klartext. „Dazu kommen die für uns steigenden Kosten für Standgebühren, Reparaturen, Investitionen usw.“ Er erinnert sich an den großen Umbruch nach der Wende. „Wir mussten unsere ganze Ausrüstung umstellen und alles neu kaufen. Allein das Kinderkarussell kostete 170 000 Mark.“ Tochter Sylke ergänzt: „Klar, dass wir die Preise erhöhen mussten, um zu überleben. Für nur 20 Pfennig Karussell fahren wie in DDR-Zeiten klingt heute wie ein Märchen.“



Doch die Torgauer Schausteller-Familie will die Aufzählung der verschiedenen Probleme nicht als Jammern verstanden wissen. „Wir können unsere Rechnungen bezahlen. Auch wenn wir uns keine großen Sprünge leisten. Aber eine Woche Urlaub mit unseren Kindern in Richtung Tschechien ist schon drin“, sagt Frauke Sauerwald und verrät: „Trotz mancher Hindernisse in der heutigen Zeit liebe ich meinen Beruf. Wenn im Frühjahr die ersten Knospen blühen, wollen wir raus mit unseren Geschäften und Wagen. Ich bin Schauerstellerin aus Leidenschaft.“ Ihre Mutter Christa lacht: „Mich hält dann zu Hause auch nichts mehr. Hoffentlich können wir noch lange mit unseren Kindern und Enkeln unterwegs sein.“



Frauke indes lobt den Vorteil eines Familienbetriebes in der Schaustellerbranche. „Der Zusammenhalt untereinander ist einfach groß. Fast alle von uns sind in diesen Job hineingewachsen und wir können uns auch untereinander stets vertrauen. Da kann jeder mal an der Kasse sitzen, egal ob am Karussell oder in einer unsere Buden. Fremde müssten sich solche Vertrauensbeweise über Jahre erst erarbeiten.“