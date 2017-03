Schieritz bleibt FDP-Chef

Die nordsächsische FDP-Parteibasis hat am Sonnabend in Eilenburg Stefan Schieritz einstimmig als ihren Kreisvorsitzenden im Amt bestätigt.

Eilenburg/Nordsachsen. Die nordsächsische FDP-Parteibasis hat am Sonnabend in Eilenburg Stefan Schieritz einstimmig als ihren Kreisvorsitzenden im Amt bestätigt. Gleiches galt für seine Stellvertreter Gabriele Zimmer und Bernd Gasch. Wie die Liberalen weiter mitteilten, wurde beim turnusgemäßen Parteitag zudem Jörg Döring zum neuen Schatzmeister gewählt.



Neben einem Blick zurück auf die letzten beiden Jahre schwor Schieritz seine Partei vor allem auf die Bundestagswahl ein. „In diesem Jahr steht den Nordsachen mit Christoph Waitz ein engagierter, bodenständiger Kandidat als Alternative zu der Symbolpolitik von Marian Wendt (CDU) und Susanna Karawanskij (LINKE) zur Verfügung“, so Schieritz. Als Schwerpunkte der FDP benannte er Modernisierung und Ertüchtigung der Infrastruktur, Unterstützung der Landwirtschaft vor allem bei der Beseitigung von Bürokratie sowie die Schaffung einer neue Gründerkultur. In den nächsten Wochen wollen die Liberalen hier konkreter werden.