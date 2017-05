Schieritz nimmt CDU aufs Korn

Nordsachsen/Torgau. „Natürlich ist es erfreulich, wenn im Landkreis marode Straßen saniert und eine Schulsportanlage in Torgau wiederhergerichtet werden kann. Leider sind diese Fördergelder nur ein Tropfen auf den heißen Stein und decken nicht annähernd den Bedarf im Landkreis, wo zahlreiche Kitas und Schulen noch in einem traurigen und erbärmlichen Zustand sind.“



Stefan Schieritz, Vorsitzender der FDP in Nordsachsen geht mit der am Dienstag in der TZ veröffentlichten Nachricht kritisch ins Gericht, in der über anstehenden Investitionen aus dem sogenannten „Zukunftssicherungfonds Sachsen“ berichtet wurde. Diese Investionsmeldung des Landes lenke davon ab, dass es in den 27 Jahren unter der Führung der CDU in Sachsen nicht gelungen sei, Torgau zukunftsfähig an die Verkehrsinfrastruktur gen Leipzig anzubinden. Damit drohe die Region weiter zurückzufallen. „Diese Untätigkeit gefährdet Arbeitsplätze im Mittelstand, die über viele Jahre mühsam aufgebaut wurden und die Region Torgau am Leben halten. Aktivität für den Landkreis sieht vollkommen anders aus.“