Schläger: "Ich habe irgendwas mit dem Kopf"

Torgau. Harald F. (Name von der Redaktion geändert) musste sich vor dem Amtsgericht Torgau wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Der Nordsachse gestand seine Tat ein und kam mit einer Geldstrafe davon.



Der Oschatzer wirkte locker in der Hauptverhandlung, obgleich er eine heftige Straftat beging. Und das unter laufender Bewährung, die noch wegen einer anderen Straftat (gefährliche Körperverletzung) gilt. Der 31-jährige Angeklagte, ledig, ohne Beruf, arbeitslos, gab zu, am 10. Juli vorigen Jahres gegen 1.50 Uhr in Oschatz seinen Nachbarn Mirko L. (Name von der Redaktion geändert) in dessen Wohnung verprügelt zu haben. Durch seine Faustschläge verletzte er den 50-Jährigen schwer. Der Geschädigte zog sich eine Nasenbeinmehrfachfraktur und einige Gesichtsverletzungen zu.



Harald F. gestand die Tat vor dem Gericht sofort ein. „Ich war betrunken. Wir hatten Streit. Da habe ich ihm drei oder vier Faustschläge reingehauen, genau ins Gesicht. Wir haben vorher zusammen getrunken.“ Der Richter fragte ihn, was und wie viel er intus hatte. „Wir haben Bier gesoffen, 16 bis 17 Flaschen waren es bestimmt bei mir“, antwortete der Angeklagte ohne zu zögern und fügte an: „Ich trinke jeden Tag zehn Flaschen.“ Der Richter fragte erneut: „Wie fühlen sie sich bei dieser Menge?“ Antwort von Harald F.: „Normal.“ Was genau passiert ist, warum sie sich gestritten haben, wusste der Angeklagte nicht mehr. Klare Sache: Filmriss. Kein Wunder bei dieser Menge.



Die beiden Männer wohnen nebeneinander in einem Mietshaus. Der Geschädigte Mirko L. erinnerte sich ein wenig genauer. Auch er erzählte den Juristen, unter Strom gestanden zu haben. Allerdings berichtete der Zeuge im Gegensatz zu Harald F., dass er zuvor allein gebechert habe. „Der Nachbar kam einfach in meine Wohnung, weil ich den Wohnungsschlüssel draußen hatte stecken lassen. Ich habe gerade Fernsehen geguckt. Er behauptete, dass ich ihm Bier geklaut hätte, schubste mich sofort vom Stuhl und kniete sich auf mich. Dann schlug er mit den Fäusten auf mich ein. Ich muss bewusstlos gewesen sein. Als ich wieder zu mir kam, war der Nachbar weg. Ich habe sofort die Polizei gerufen.“



Am nächsten Tag seien seine Oberschenkel voller Blutergüsse gewesen, auch die Nase tat weh. An zwei dunkelblaue Augen könne er sich ebenfalls erinnern. Dazu hatte er mit Sicherheit einen schweren Kopf, für den er allerdings selbst verantwortlich war. Denn die Blutalkoholprobe im Krankenhaus noch in der gleichen Nacht ergab den stattlichen Wert von 2,88 Promille.



Dort stellte der Arzt unter anderem eine Nasenbeinfraktur fest. Auch ein Schädel-Hirn-Trauma wurde diagnostiziert. Dazu kamen mehrere Gesichtsprellungen. Der geschädigte Mirko L. lehnte trotz Anraten des Arztes eine stationäre Behandlung ab und ging nach Hause.



Im Bundeszentralregister ist der Angeklagte nur einmal vertreten. Wegen schwerer gemeinschaftlicher Körperverletzung wurde er am 26. Mai 2015 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, für die er zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung noch unter Bewährung stand.



Harald F. lebt von einer Rente, über deren Höhe er vor dem Amtsgericht keine genaue Auskunft geben konnte. „Das Geld teilt mir meine Betreuerin zu. In der Woche erhalte ich 60 Euro“, sagte er dem Richter und ergänzte: „Davon kaufe ich mir was zum Essen und zum Trinken.“ Bei der Frage, welche Krankheit der Grund für die Rente ist, musste er ebenfalls passen. „Ich habe irgendwas mit dem Kopf“, stammelte er.



Gemeinnützige Arbeit kam für den Schläger nicht in Frage, denn er gab an, laut seiner betreuenden Ärzte nur drei Stunden pro Tag arbeiten zu dürfen. Der Richter verurteilte Harald F. wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro, gleichbedeutend mit einer Summe von 900 Euro. „Alkohol ist keine Lösung für ihre Probleme“, sagt der Richter abschließend und fügte an. „Sie sind trotz der großen Menge schuldfähig. So wie sie zugeschlagen haben, konnten sie zu diesem Zeitpunkt nicht handlungsunfähig gewesen sein.“ Der Angeklagte nahm das Urteil sofort an.