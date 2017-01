Schlägerei im Suff - Beteiligte haben Filmriss

Torgau. Drei junge Männer trafen sich am 26. Juli dieses Jahres gegen 17.30 Uhr an der Netto-Filiale in Torgau Nordwest (Kiebitzweg) und tranken mutmaßlich sechs (!) Stunden reichlich Bier. Am Ende, es war gegen 1 Uhr des nächsten Tages, kam es zum Streit zwischen Sören D. und Marco B. (Namen von der Redaktion geändert), der für Letzteren mit einem heftigen blauen Auge endete.

Torgau. Drei junge Männer trafen sich am 26. Juli dieses Jahres gegen 17.30 Uhr an der Netto-Filiale in Torgau Nordwest (Kiebitzweg) und tranken mutmaßlich sechs (!) Stunden reichlich Bier. Am Ende, es war gegen 1 Uhr des nächsten Tages, kam es zum Streit zwischen Sören D. und Marco B. (Namen von der Redaktion geändert), der für Letzteren mit einem heftigen blauen Auge endete. Sören D. indes bekam als mutmaßlicher Schläger wegen Körperverletzung einen Strafbefehl in Höhe von 25 Tagessätzen zu je 13 Euro, gleichbedeutend mit einer Geldstrafe von 325 Euro, gegen den er Einspruch einlegte. Damit ging die Auseinandersetzung der beiden Herren in die nächste Runde. Nun gab es die Hauptverhandlung im Amtsgericht Torgau.



Als der Richter den Angeklagten Sören D. aufforderte zu schildern, was vor dem Discounter passiert war, erklärte der arbeitslose Torgauer (ohne Berufsausbildung): „Ich weiß zwar nicht mehr viel. Doch ich bin mir sicher, dass ich ihm nicht mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Wir haben uns bei Netto getroffen und zusammen gesoffen. Dann kam es irgendwann zum Streit.“

Der mutmaßlich Geschädigte Marco B. sagte als Zeuge aus. Er habe nach dem vom Angeklagten abgestrittenen Faustschlag die Polizei gerufen, so dass diese Auseinandersetzung unter den damals angetrunkenen Männern nun vor Gericht endete.

Auch der Geschädigte hatte ein Problem: „Ich weiß kaum noch, was damals passiert ist. Nur, dass ich vom Angeklagten einen Schlag aufs Auge bekam. Ich kann mich nicht erinnern, warum wir uns plötzlich gestritten haben. Die Polizei habe ich wegen dem Faustschlag gerufen. Auch, dass ich danach im Krankenhaus versorgt wurde, weiß ich noch.“ Vier Tage nach den Geschehnissen habe ihn der Angeklagte aufgesucht und sich für seinen Faustschlag entschuldigt.



Der Richter wunderte sich über diese Aussage und fragte den Angeklagten, warum er zuvor von der Entschuldigung nichts erwähnt hatte. „Warum habe sie sich entschuldigt, wenn sie angeblich nicht geschlagen haben. Irgendetwas muss es doch gegeben haben.“ Der Angeklagte antwortete kleinlaut: „Ich wollte erst mal hören, was er als Zeuge aussagt. Ich hatte ihn im Schwitzkasten. Aber mit der Faust geschlagen habe ich ihn nicht.“ Der Richter machte den Angeklagten darauf aufmerksam, dass auch der Schwitzkasten als Nötigung zu werten sei und damit eine Straftat bedeute.



Als Zeuge vor dem Amtsgericht sagte zudem Detlef K. (Name von der Redaktion geändert) aus. Der Kreischauer kennt beide damaligen „Kontrahenten“. Doch auch er erzählte den Juristen, dass er teilweise Filmrisse habe. „Ich weiß nur, dass meine Bekannten plötzlich in Streit gerieten. Den Grund weiß ich bis heute nicht. Dann nahm der Angeklagte meinen langjährigen Kumpel für vielleicht eine Minute in den Schwitzkasten. Aber von einem Faustschlag habe ich nichts bemerkt. Es ist ja schon einige Monate her. Da kann ich nicht alles wissen, zumal wir ja von 17 Uhr an durchgesoffen haben. Allerdings haben wir nur Bier getrunken.“ Erinnern konnte sich der Zeuge aber daran, dass er die Streitenden getrennt habe. „Ich wollte nicht, dass sie sich prügeln.“



Dem Gericht lagen von den Polizisten erstellte Fotos des Geschädigten vor. Sie beweisen eindeutig, dass es einen heftigen Faustschlag gegeben haben muss. Kommentar des Angeklagten nach der Fotoschau: „Ich habe nicht geschlagen.“

Dass alle Beteiligten angetrunken waren, spiegeln die Ergebnisse der Blutalkoholproben des Trios nach der nächtlichen Auseinandersetzung wider. Die Männer hatten zwischen 1,2 und 1,42 Promille im Blut. „Damit standen sie unter Alkoholeinfluss. Sie hatten nicht wenig intus, aber auch nicht extrem viel. Bei diesen Werten ist das Gehirn noch nicht völlig abgeschaltet. Daher wundert es mich, dass sie sich alle nicht genauer erinnern“, erklärte der Richter.

Nach der von Filmrissen und widersprüchlichen Aussagen aller Beteiligten geprägten Beweisaufnahme sagte der Staatsanwalt, dass er eher der Version des Geschädigten glaubt. Zudem denke er darüber nach, eine Erhöhung der Tagessätze des Strafbefehls zu beantragen. „Ich rate ihnen deshalb, ihren Einspruch zurücknehmen.“



Der Richter war der gleichen Meinung und ergänzte: „Wenn wir die Hauptverhandlung fortsetzen, könnte es passieren, dass die Geldstrafe für sie nach einem Urteil höher ausfällt als der Strafbefehl. Mit den 25 Tagessätzen im Strafbefehl sind sie gut weggekommen.“ Nach zweiminütigem Zögern folgte der Angeklagte dem Rat der Juristen und zog seinen Einspruch zurück und muss nun die 325 Euro Geldstrafe zahlen.