Schlesier feiern silbernes Gründungsjahr

Torgau. Am Sonnabend, dem 11. April 1992, wurde in Torgau nach den Kreisgruppen der Ost- und Westpreußen und Sudetendeutschen auch eine Landsmannschaft der Schlesier aus der Taufe gehoben.

Im September des gleichen Jahres erfolgte noch die Gründung der Kreisgruppe der Pommern. Als Vorsitzender der Ost- und Westpreußen wurden Walter Loerzer und als Kreisobmann der Sudetendeutschen Elisabeth Lorenz gewählt. Die Gruppe der Pommern ernannte Ehrhardt Anklam, dessen alte Heimat Vollstein war, zum ersten Verantwortlichen. Zur Wahl der eigenständigen Landsmannschaft der Schlesier trafen sich über 250 Landsleute im Kulturhaus der Kreisstadt.

Die Zusammenkunft begann mit der Schlesierhymne „Kehrt‘ ich einst zur Heimat wieder“. Erwin Galisch aus Langenreichenbach leitete die Versammlung und erläuterte Ablauf, Inhalt und Ziel nach den seit der Wiedervereinigung gegebenen Möglichkeiten. Den finanziellen Erhalt eines Lastenausgleichs für den Verlust in der alten Heimat, wie diesen die Landsleute der drei westlichen Besatzungszonen in der BRD erhalten hatten, gab er keine Aussicht. Der Protest der Betroffenen in den neuen Bundesländern erreichte jedoch noch eine moralische Anerkennung in Höhe von 4000 DM. Dies betraf über 10 000 Antragsteller im Altkreis Torgau.

Die Versammelten der Schlesier beschlossen an diesem Tage Satzung, Statut und Vorstand mit 8 Mitgliedern. Als Vorsitzender wurde Erwin Galisch gewählt. Sein Geburtsort ist Trebnitz, 20 Kilometer nördlich von Breslau gelegen. Nun gestalteten die vier selbstständigen Kreisgruppen die eigene Verbandsarbeit und nahmen Verbindung zu ihren Landes- und Bundesgruppen auf. Es entwickelte sich eine echte Aufbruchstimmung in Erinnerung von Kindheitserlebnissen, der Kriegszeit wie zum Neubeginn im Landkreis Torgau.

Mit Unterstützung des Bundes der Vertriebenen (BdV) wurde 1995, damit 50 Jahre nach Flucht und Vertreibung, ein gemeinsames Mahnmal gegen alle Kriege am historischen Elbufer eingeweiht. In Verbindung mit diesem Mahnmal wurde jährlich nach einer Kranzniederlegung der Tag der Heimat begangen. Über 15 Jahre versammelten sich zwischen 250 und 400 Gäste im Kulturhaus. Sie begingen den Tag gemeinsam mit Vertretungen des Bundes- und Sächsischen Landtages, der Landesregierung sowie des Landratsamtes. Eine besondere Unterstützung wurde uns über die Stadtverwaltung von Torgau zuteil.

Hier sind besonders die Pflege des Umfeldes unseres Mahnmals, der Anlage eines Platzes der Partnerstädte am 26. Juni 2004 mit der Pflanzung einer Platane durch Vertreter der Stadt Striegau und die aktive Gestaltung der Partnerschaft bis zum heutigen Tage lobend zu erwähnen. Höhepunkte dieser Tage der Heimat bildeten die Auftritte des Tanzclubs „Ireen“ in Egerländer Tracht sowie die Anwesenheit des Sächsischen Innenministers Hartradt im Jahr 1999, sowie des Ministerpräsidenten Prof. Georg Milbradt am 10. September 2005.

Seit dem Jahr 2012 nehmen wir nur noch am Sächsischen Tag der Heimat teil. Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag in Gemeinschaft aller Bekenner des Schicksals der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist geblieben.

Jahreshöhepunkte der eigenen landsmannschaftlichen Tätigkeit waren die Zusammenkünfte im Ev. Gemeindehaus und in der Wintergrüne. Kein Jahr verging, an dem wir nicht an der Eröffnungsveranstaltung der Tage der Heimat im ICC von Berlin teilgenommen haben.

Der Besuch des Deutschlandtreffens der Schlesier, welchen viele Heimatfreunde schon als Rentner vor 1990 vornahmen, stand nun auch uns offen. Er wurde stets, ob in Nürnberg oder in Hannover, besucht. Der Lebensuhr verpflichtet, das heißt den Rückgang der Mitglieder akzeptierend, wurde von uns am 23. November 2010 beschlossen, die Arbeit ohne Statut, Beitragskassierung und als e.V. fortzusetzen. So treffen wir uns jetzt mehrmals im Jahr als Heimatgruppe. Seit drei Jahren ist die Teilnahme am Vertriebenengedenktag im Plenarsaal des Sächsischen Landtages ein neuer Höhepunkt.

Dies ist auch für Sonntag, den 10. September in diesem Jahr mit einem anschließenden Besuch des Nudel-Centers in Riesa geplant. In Würdigung von 25 Jahren erfolgreicher Heimatarbeit war es für uns Anlass, am Dienstag, dem 4. April 2017 zusammenzufinden. Im Kreise der Personen, welche vor 72 Jahren menschliches wie völkerrechtliches Unrecht erleben mussten, wurde in gemütlicher Runde Rückschau gehalten und Ziele für die uns noch verbleibende Zeit beraten. Es wurde herausgestellt, dass wir seit der Gründung unsere eigenen Schicksale aufarbeiten konnten.

Die Gruppe wurde zum Ansprechpartner und Ruhepol. Wir begriffen, die alte Heimat nicht zu vergessen, aber auch einen Beitrag zu leisten, den heutigen Schlesiern unsere 700-jährige deutsche Geschichte zu vermitteln.

Die nächste Aktivität wird eine Kranzniederlegung mit der Heimatgruppe der Pommern und Schlesier am Mahnmal am 25. April im Rahmen des Elbe-Day sein. Auch wir wollen damit an die Schwüre des historischen Zusammentreffens von 1945 erinnern. Zusätzlich sehen wir es als unsere Aufgabe, die 15 Millionen Mitbürger, denen die Siegermächte Recht und Besitz entzogen haben, nicht zu vergessen. Besonders gedenken wir auch der 1,2 Millionen Deutschen, die den Exodus nicht überlebt haben.