Schloss wird zur Tagungsstätte

Torgau. „Kirche und Staat im 20. und übergehenden 21. Jahrhundert“. So heißt die vierte Tagung des Fördervereins Europa Begegnungen in der Lutherdekade. Das erwartet die Teilnehmer:

Die in der Lutherdekade durch den Förderverein Europa Begegnungen begonnene Tagungsserie „Reformation als Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat“ wird mit der vierten Veranstaltung fortgesetzt, Thema: „Kirche und Staat im 20. und übergehenden 21. Jahrhundert“. Bei allen Tagungen stand das Wesen der neuen Lutherischen Kirche, das Evangelium als Frohe Botschaft, im Zentrum der Betrachtungen. In Zusammenarbeit mit unserem Verein haben Fachvertreter ersten Ranges Martin Luther in seiner Tätigkeit als Schriftausleger und Seelsorger vorgestellt.

Desweiteren wurde das Verhältnis von Kirche und Staat, mit der Lutherzeit beginnend bis in die Gegenwart hinein, durch mehrere Vorträge behandelt. Das fachliche Niveau sowie die Fasslichkeit und Anschaulichkeit der Vorträge (einschließlich der Diskussionen) war für die interessierten Tagungsteilnehmer so in Übereinstimmung gebracht worden, dass die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in Dresden an den Förderverein Europa Begegnungen heran getreten war und das Angebot unterbreitete, die Veröffentlichung der gesamten Tagungsserie in Buchform zu finanzieren und landes- beziehungsweise bundesweit zu vertreiben.

So wird das neue Buch des Förderverein Europa Begegnungen „Reformation als Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat“ im August d.J. erscheinen.

Die nunmehr bevorstehende Abschlusstagung der Veranstaltungsserie wird wiederum im Schloss Hartenfels, Flügel D und zwar am 19. und 20. Mai durchgeführt. Teilnehmer an der Tagung, auch, wenn nur einzelne Vorträgen besucht werden, können sich hier anmelden: Förderverein Europa Begegnungen e.V., Schlossstr. 19, 04860 Torgau, Tel.: 03421 715647, E-Mail: ostwest@online.de