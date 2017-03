Schneeglöckchen sind seine Leidenschaft

Etwa 60 verschiedene Sorten gedeihen hier. Und von Jahr zu Jahr werden es dank der unermüdlichen Arbeit von Ameisen und Bienen mehr. Dr. Harald Alex hat eine Vorliebe für die Frühlingsblüher, die sich für Laien nur in kleinen Details voneinander unterscheiden. Doch für echte Kenner liegen Welten zwischen „Robin Hood“ oder auch „Wendy’s Gold“. Für letztere, leicht gelblich blühende Schönheit blättern Liebhaber schon mal um die 20 Euro für eine Zwiebel hin. Immerhin, doch bei weitem kein Vergleich zu jenen Summen, die in Großbritannien für ausgefallene Sorten gehandelt werden.

Dort können’s dann locker schon mal Hunderte Pfund werden. Für Alex ein Unding. Er will sich seinen Spaß an den Frühlingsblühern nicht durch den Blick aufs Finanzielle verderben lassen. Bezeichnend deswegen auch der Anfang seiner Sammelleidenschaft: Vor zehn Jahren nahm diese so richtig Fahrt auf. Mit einem Türkischen Schneeglöckchen aus dem Baumarkt. Neuerdings sammelt Alex auch jene Sorten, die auf der Insel als die 25 beliebtesten Schneeglöckchen gelten. So zum Beispiel „Sam Arnott“. Diese Sorte wohnt seit zwei Jahren im Alexschen Garten. Jene Zwiebel hat der Ostelbier von einer speziellen Schneeglöckchenreise im Februar 2015 mitgebracht, seiner ersten übrigens als Rentner.

Und weil Dr. Harald Alex derart viel Freude mit seinen Frühlingsblühern hat, will er auch die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen: Deswegen an dieser Stelle noch mal der Hinweis darauf, dass im Torgauer Rosengarten Katharina und Martin Luther aus Schneeglöckchen erblühen. Ein Geschenk ans Landratsamt zum 500. Jahrestag der Reformation. Auf 250 laufenden Konturen-Metern hat Alex mit drei Helfern 16 000 Schneeglöckchen in die Erde gebracht. 64 Stück je Meter. Zwei volle Tage gingen hierzu im September drauf. Nun also das Resultat der Mühen, das am besten vom Hausmannsturm aus zu überblicken ist: Zwei überdimensionale Gesichter, die sich weiß im Grün der Gartenanlage abzeichnen. Demnächst auch noch leicht bläulich blühend.

Das Koordinatensystem für die Katharina hatte der Döbrichauer vom Polbitzer Künstler Torsten Freche überlassen bekommen. Die Vorlage zu Luther musste extra angefertigt werden. Freche sorgte 2015 im Schlossgarten schon mal dafür, dass aus Rindenmulch ein Abbild von Luthers Ehefrau erwuchs. Und während es im Rosengarten schon mächtig luthert, wird auch Beilrode in den kommenden Tagen vom Einfallsreichtum des Schneeglöckchen- und Reformationsfans etwas abbekommen. Dann, so hofft Alex, wird nämlich auf dem Gelände der Heilandskirche ein sechs Meter großes Lutherwappen aus dem Boden wachsen.