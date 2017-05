Schon Säuglinge sind drogenabhängig

Die Situation von Familien am Rand der Gesellschaft hat sich auch im zurückliegenden Jahr weiter verschärft. Das geht aus dem Geschäftsbericht des Jugendamtes Nordsachsen für das Jahr 2016 hervor. Der konstatiert eine Zunahme von drogenabhängigen Eltern und auch älteren Kindern beziehungsweise Jugendlichen. „Hinzu kommen auch mehr Meldungen aus Geburtskliniken, dass bei entbundenen Säuglingen Suchtmittel nachgewiesen wurden und dementsprechende Kindeswohlgefährdungen angezeigt werden“, heißt es im Bericht.

Dass die Rechtslage in solchen Fällen nicht immer ein rigoroses Eingreifen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) erlaubt, wird ebenfalls erläutert. Das Kind könne nicht zwingend aus dem familiären Umfeld herausgenommen werden. „Vielmehr ist durch den ASD zu prüfen und zu beobachten, ob der Suchtmittelkonsum der Eltern/Erziehungsberechtigten diese in ihrer Erziehungfähigkeit erheblich beeinträchtigt und somit das Whl des Kindes (akut in Leib und Leben) gefährdet.“

Das im Auge zu behalten, ist jedoch schwierig. Denn wer Suchtmittel konsumiert, wird laut ASD nicht in eine Einrichtung aufgenommen, bleibt in seinem Umfeld. Damit „bleibt oftmals nur die Installation von Kontrollstrukturen (in Kooperation mit Suchtberatung, Kinderärzten, Kindertageseinrichtungen)…“. Wenn Eltern sich nicht an die vorgegebenen Langzeittherapien oder einen Entzug halten, greift dann aber doch die sogenannten Inobhutnahme. Die Kinder werden aus diesen Familien herausgenommen. Entsprechende familiengerichtliche Verfahren sind die Folge. Die bis zu Zweijährigen sind neben den 15- bis 17-Jährigen die größte Altersgruppe unter den insgesamt 124 Inobhutnahmen 2016.

In seinem Bericht schildert der ASD aber auch Fälle, in denen die Eltern eine geschlossene Unterbringung ihrer Sprösslinge beantragten, um diese zu entgiften. Das seien Einzelfälle, aber es gibt offenbar einen Trend: „Aufgrund des Suchtmittelkonsums von Kindern und Jugendlichen zeigen immer mehr Eltern Überforderung und Hilflosigkeit an.“

Das geht nahtlos in einen weiteren Befund des ASD über, der im Bericht des Jugendamts geschildert wird. „Auffallend im vergangenen Jahr sind vermehrt Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die sich jeglichen erzieherischen und pädagogischen Einflüssen entziehen. Sie besuchen keine Schule, zeigen delinquentes Verhalten, konsumieren und/oder verkaufen Drogen, sind über Monate aus den Elternhäusern abgängig und für Hilfen oder Unterstützung nicht erreichbar“, lautet die deprimierende Bestandsaufnahme. In einigen wenigen Fällen sei es gelungen, durch einen richterlichen Beschluss die Einweisung zum Drogenentzug beziehungsweise zur Entgiftung zu erwirken.

Ansonsten gibt es offenbar wenige Möglichkeiten, diese Problem nachhaltig anzugehen. Denn, wie der ASD beschreibt, es scheitern die Versuche, die Jugendlichen über Hilfemaßnahmen zu erreichen. Meist seien sie binnen kurzer Zeit wieder verschwunden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern spreche sich Sachsen aber gegen eine geschlossene Unterbringung aus, „sodass für Jugendliche mit einem richterlichen Beschluss mit freiheitsentziehenden Maßnahmen eine Unterbringung nicht in Sachsen erfolgen kann.“ Darüber hinaus seien die bundesweit vorhandenen Plätze ständig belegt – es blieben dann nur die entsprechenden Wartelisten.

Seit dem Januar 2016 beschäftigt sich eine Abteilung mit den Unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden, den UMAs. 133 waren es Ende des Jahres. Die Erfahrungen mit den jungen Menschen seien überwiegend positiv, viele seien bereits über Vereine integriert. Es gebe aber auch Fälle, in denen UMAs mit Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft in Berührung kommen.

Die Beratung von asylsuchenden Familien im Landkreis steht ohnehin auf dem Aufgabenzettel des ASD. „Schwerpunkte der Beratung waren hier Gewalt in der Familie, vor allem zwischen Mann und Frau, sowie Schulpflichtverletzungen und die Prüfung unzumutbarer Wohnverhältnisse.“ Wegen der Sprachbarriere und der ethnischen Herkunft würden sich die Hausbesuche schwierig gestalten, ein Dolmetscher sei fast immer nötig.