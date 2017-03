Schulen gestalten Holzbau zum Elbe Day

Torgau. Einen Meter vierzig hoch, fünf Meter breit: Rund um die Feierlichkeiten zum Elbe Day legt Torgau der Grundstein für eine neue Brücke – eine hölzerne noch dazu, die noch nicht mal übers Wasser führt.



Am 25. April, um 15 Uhr, wollen Schüler der Grundschule Am Rodelberg und des Johann-Walter-Gymnasiums gemeinsam mit Flüchtlingen und Asylbewerbern den symbolischen Brückenschlag auf dem Marktplatz vornehmen. Möglich, dass sich noch weitere Schulen an der Aktion eine Stunde vor der offiziellen Gedenkveranstaltung beteiligen, hieß es gestern bei einer Beratung im Torgauer Rathaus. Neben Vertretern der besagten Schulen nahm unter anderem auch Steffi Sommermeier, Kommunale Integrationskoordinatorin, daran teil.



Nachdem die Fertigung des Brückengestells und der herausziehbaren Einschübe von einem Profi übernommen wird, obliegt den jungen Künstlern die Gestaltung der an Steine erinnernden Kästen. Davon wird es insgesamt 28 geben, die in den kommenden Wochen farbig bemalt werden. Ein Teil der Kästen verfügt zudem über transparente Fenster, die einen Blick ins Innere freigeben.



Dr. Gabriele Hönicke regte an, dass die Gestaltung der vom Gymnasium gebuchten Kästen am 12. April anlässlich des „Tags der Toleranz“ mit den Flüchtlingen gemeinsam erfolgen könne. In der Grundschule Am Rodelberg will Bettina Schwengber mit den Schülern loslegen, sobald die Kästen gezimmert wurden. „Wir nehmen’s wie’s kommt. Wir sind kreativ“, sagte die Grundschulleiterin.

Die Brückenkonstruktion, die an jenem Tag neben dem ebenso auf dem Markt stehenden Reformations-Truck zu erleben sein wird, soll im Nachgang der Feierlichkeiten einen Platz im Museum finden. Eine kleine Dokumentation zur Entstehungsgeschichte der gestalteten Kästen beziehungsweise der „Steine“ wurde in Aussicht gestellt.