Schulung für Landwirte

Landkreis. Über die Winterschulung für Landwirte sprach TZ mit Petra Bretschneider, Leiterin des Förder- und Fachbildungszentrums (FBZ)Wurzen, Sitz Mockrehna:



TZ: Was ist in den nächsten Wochen alles geplant?

P. Bretschneider: Wir führen 14 Veranstaltungen durch, nutzen dabei die üblichen Räumlichkeiten in den Regionen Delitzsch, Torgau und Oschatz. Die erste Schulung war bereits am 13. Dezember in Mockrehna. Hier ging es um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2016 bis 2021. Das ist auch ein Schwerpunkt dieses Jahr.



Was sind weitere Themen dazu?

Zum Beispiel die effiziente und umweltgerechte Rapsdüngung – nächste Veranstaltung ist am 10. Januar. Dabei steht auch die Verminderung der Nitratausträge im Blickpunkt.



Bis wann sind die nächsten Termine?

Bis Anfang April. Dann gibt es auch Informationen zu Pflanzenschutz, Sorten und Düngung sowie zum Fachrecht Pflanzenbau und dem Agrarumwelt- und Naturschutzprogramm. Die Auswertung von Cross Compliance – hier gibt es eine gemeinsame Veranstaltung mit der unteren Wasserbehörde und dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises, ist ebenso Thema. Anfang April werden wir auch wieder Informationen zu den Direktzahlungen bzw. zur Agrarförderung geben.