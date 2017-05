Schulze kritisiert Deutsche Post für Verhalten nach Rückzug

Schildau. „Es kann doch nicht sein, dass die Post ernsthaft in Erwägung zieht, die Schildauer für die Abgabe eines Pakets nach Belgern zu schicken“, echauffierte sich Matthias Schulze gestern, nachdem er von eben jenem Verhalten in der TZ gelesen hatte.

Schildau. „Es kann doch nicht sein, dass die Post ernsthaft in Erwägung zieht, die Schildauer für die Abgabe eines Pakets nach Belgern zu schicken“, echauffierte sich Matthias Schulze gestern, nachdem er von eben jenem Verhalten in der TZ gelesen hatte. Das zeige nur, dass die Verantwortlichen gar keine Ahnung hätten, wie die Situation vor Ort aussehe. Auch an den Aussagen der Post-Pressestelle hinsichtlich der intensiven Suche nach einem neuen Standort zweifelt der Stadtrat und Vorsitzende der Kirchgemeinde.

Er selbst sei derzeit mit einem DHL-Paketshop in seinem Foto-Geschäft in der Goethestraße die beste Anlaufstelle für Postdienste in Schildau. „Ich hatte mich auch erkundigt, ob ich richtige Partner-Filiale werde könnte, aber eine Antwort habe ich darauf noch nicht bekommen. Intensive Suche sieht für mich anders aus“, kritisiert Schulze, der auch schon versucht hatte, die Post-Filiale in seinen Laden zu holen, bevor Nah & Frisch die Einrichtung vom ehemaligen Konsum in Schildau übernommen hatte.