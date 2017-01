Schulze-Elf übte den Schneewalzer

Fußball. Bei strahlendem Sonnenschein empfingen die Schildauer die Frisch-Auf-Reserve aus Wurzen zum ersten Testspiel nach der Winterpause. Zu zehnt jeweils erprobten sich beide Teams im Norwegermodell. Die Gäste aus der Keksstadt befinden sich derzeit auf Tabellenplatz 4 der Muldentaler Kreisliga. Beide Mannschaften hatten von Anpfiff an Schwierigkeiten in das Spiel hinein zu finden, da die Bodenverhältnisse auf dem schneebedeckten Rasen gewöhnungsbedürftig waren. Nach der anfänglichen Abtastphase war es dem Gast aus Wurzen vorbehalten, das erste Achtungszeichen zu setzten.

Aus zentraler Position konnte der TSV-Hüter Marcus Müther erst im Nachfassen den Ball unter Kontrolle zu bringen. Im Folgenden war es der Schildauer Andreas Herre, der einen Freistoß knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei schlenzte. Mit zunehmender Spielzeit war deutlich zu erkennen, dass einige Spieler sich noch mental in der Winterpause befanden, denn es fehlte teilweise an Ideenreichtum und Spritzigkeit. Sicherlich spielten die Platzverhältnisse am Samstag eine große Rolle, denn wie folgerichtig TSV-Mannschaftskapitän Robert John lautstark feststellte: „Hier kannst du alles aufnehmen, bloß kein Tempo!“.

Aber auch die Gäste-Elf hatte an diesem Tag mit sich zu kämpfen, denn mehrere hundertprozentige Torchancen wurden vergeben. Hier konnte sich der TSV-Keeper im Duell Eins gegen Eins mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel kam die Schulze-Elf mit frischen Wind aus der Kabine. Sebastian Fabritius schickte Marc Weißbart mit einem klugen Zuspiel auf die Reise, der passgenau auf Patrick Otto flankte und dieser den Ball zur Führung einnetzte.

Kurze Zeit später war es dann Sebastian Fabritius selbst, der die Führung auf 2:0 ausbaute. In der Schlussphase ergaben sich für beide Mannschaften mehrere Tormöglichkeiten, diese wurde jedoch entweder zu überhastet oder leichtfertig vergeben.

Schildau: Müther, Herre, Sablottny, John, Otto, Reiche, Fabritius, Weißbart, Zölfl, Cyzeweski; TF: 1:0 Otto (48.), 2:0 Fabritius (49.); SR: Kühne (Süptitz); ZS: 15