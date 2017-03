Schwarzfahrer ohne Hemmschwelle

Torgau. Vor dem Amtsgericht Torgau stand ein polnischer Staatsbürger, der seit einigen Jahren in einem großen Dorf zwischen Torgau und Eilenburg lebt. Tadeusz P. (Name von der Redaktion geändert) wurde angeklagt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Eine Straftat, wegen der er bereits zweimal vor Gericht stand.



Am 17. November vorigen Jahres wurde er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 780 Euro verurteilt (TZ berichtete ausführlich). Nur 30 Minuten, nachdem er den Gerichtssaal verlassen hatte, ertappte ihn die Polizei bei einer Kontrolle in der Torgauer Eilenburger Straße. Der 61-Jährige saß seinerzeit am Steuer eines VW-Golf, der seiner deutschen Frau gehört.

Für diese erneute Straftat des polnischen Mitbürgers wurde gegen seine Gattin bereits ein Strafbefehl wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen. Doch in der Hauptverhandlung im Amtsgericht Torgau ging es um die Straftat des Tadeusz P. wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie bereits im November erschien der Angeklagte, der dauerhaft krankgeschrieben ist, mit seinem Rollator im Gerichtssaal. Neben ihm saß eine Dolmetscherin, die extra aus Leipzig anreisen musste, weil der Angeklagte nach vielen Jahren noch immer der deutschen Sprache unkundig ist.



Tadeusz P. gestand ein, nach der damaligen Gerichtsverhandlung ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Er habe seinerzeit den Zug verpasst, gab er als Grund für seine Schwarzfahrten von seinem Wohnort zur Gerichtsverhandlung nach Torgau und zurück an. Die Krönung seiner Aussage vor Gericht: Der Angeklagte gab zu, bisher noch nie in seinem Leben einen Führerschein besessen zu haben.



Der Richter warf ihm vor: „Sie können mich doch bei der Verhandlung am 17. November vergangenen Jahres gar nicht ernst genommen haben. Sie wurden von mir wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt und setzten sich sofort ins Auto und fahren los.“ Der Angeklagte antwortete kleinlaut: „Ich musste doch nach Hause.“ Und er fügte an, dass seine Frau, die offiziell als Besitzerin des Pkws bei der zuständigen Behörde gemeldet ist, auch nicht mehr Auto fahren kann. „Sie ist krank, hat Asthma und Herz.“ Auf die Feststellung des Richters, dass damit das Auto keinen Sinn mehr für seine Familie habe, antwortete der Angeklagte nur mit dem Satz: „Es steht nur noch zu Hause da.“

Der angeklagte Mann ist Hartz4-Empfänger. Er erhält derzeit vom Jobcenter Leistungen in einer Gesamthöhe von 523 Euro. Darin sind laut Auskunft dieser Behörde auch Kosten für seine Unterkunft enthalten.



Tadeusz P. hat wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bereits zwei Vorstrafen auf seinem Konto. Dafür wurde er jeweils zu Geldstrafen verurteilt. Damit ist nach seiner dritten Schwarzfahrt im November 2016, bei der der Angeklagte erwischt wurde, schluss. „Was sie sich geleistet haben, ist stark. Nach ihrer ersten Gerichtsverhandlung standen sie wegen der gleichen Straftat ein Jahr später wieder vor Gericht, werden erneut verurteilt, verlassen den Gerichtssaal und setzen sich wieder ans Steuer“, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer und ergänzte: „Sie hatten nach der Gerichtsverhandlung gar keinen Grund, mit dem Auto zu fahren. Sie hätten den Bus oder den Zug nehmen können. Sie haben aus ihren vorherigen Verurteilungen keinerlei Lehren gezogen. Eine Geldstrafe hilft bei ihnen offenbar nicht mehr.“



Das letzte Wort des Angeklagten vor der Urteilsverkündung klang wenig glaubhaft: „Ich werde nicht mehr Auto fahren. Ich bin zu der heutigen Verhandlung mit dem Zug gekommen und habe im Gericht zwei Stunden auf die Verhandlung gewartet.“ Wer soll das glauben nach dieser Vorgeschichte?

Der Richter verurteilte den Angeklagten wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Zudem erhielt der Verurteilte die Auflage, 200 Euro in die Landesjustizkasse einzuzahlen. Außerdem wird die Führerscheinstelle angewiesen, Tadeusz P. für einen Zeitraum von einem Jahr keine Fahrerlaubnis zu erteilen. Soweit wird es indes nicht kommen, denn dafür müsste der Verurteilte erst einmal eine Fahrschule absolvieren und die dazugehörige Prüfung bestehen. Das dürfte eine unlösbare Aufgabe für den Mann sein, der nicht mal ansatzweise deutsch spricht.



Sollte er trotzdem wieder zum Schwarzfahrer werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung und er zieht in den Knast ein. Das passiert auch, wenn er die Geldauflage nicht erfüllt.