Schwebend über den Köpfen der Besucher

Torgau. Es war ein Jubiläum, das gefeiert werden musste. Und das nicht nur intern, sondern mit all den Besuchern und Gästen, die – den Regentropfen zum Trotz – auf das Gelände des Technischen Hilfswerkes in Torgau kamen. Denn das 25-jährige Bestehen des Ortsverbands sollte gebührend gefeiert werden.

Im Mai 1992 wurde dieser mit Sitz in Beckwitz gegründet. Seit 1996 befindet er sich, mit neu errichteter Fahrzeughalle, Zum großen Teich in Torgau. An die Gründung und an die Entwicklung zu dem, was heute aus dem Ortsverband geworden ist, erinnern unzählige Fotos und Zeitungsartikel, die die Besucher in den Räumlichkeiten des THW besichtigen konnten.

So begann das Fest mit einer Technikschau, bei der die großen und kleinen Hilfsmittel, auf die die Mitglieder des Technischen Hilfswerkes angewiesen sind, zu besichtigen waren. Auch ein paar kurze Probefahrten konnten die kleinen Besucher genießen. Egal ob mit dem echten Fahrzeug, oder mit dem THW-Bobbycar. Auf diesem tummelten sich auch die vierjährige Amelie und die fünfjährige Finja. „Das Fahren mit dem kleinen Auto macht uns richtig Spaß. Und auch die Hüpfburg wurde schon getestet. Die Hunde waren toll.

So etwas haben wir noch nicht gesehen“, sagten die Kinder, bevor es mit dem Bobbycar wieder über den Platz ging. Was die Mädchen mit „Die Hunde waren toll“ meinten? Das war natürlich die Vorführung der Fachgruppe Ortung – die Rettungshundestaffel. Nachdem die Menschen mit ihren Vierbeinern, sowie die Helfer der Fachgruppe – ohne die die Arbeit als Hundeführer gar nicht möglich wäre – vorgestellt wurden, zeigten sie, was sie beim THW gelernt hatten. Einige Hunde hatten bereits bei verschiedenen Wettkämpfen und Einsätzen gezeigt, dass sie sehr talentierte Rettungshunde waren, andere befinden sich zur Zeit noch in Ausbildung, doch hatten auch sie schon vieles auf dem Kasten.

„Sie müssen Unterordnung, Geräteübungen und Anzeigeverhalten beherrschen, bevor es mit der eigentlichen Arbeit los gehen kann. Die Tiere müssen einen guten Spieltrieb besitzen, keine Angst oder Aggression gegenüber Mensch und Hund zeigen. Doch auch Menschen ohne Hund können beim THW und auch bei der Hundestaffel mitwirken“, wirbt Hundeführer Marcus Müller.

Seine Malinois-Hündin Indiana hat schon einige Wettkämpfe erfolgreich absolviert. Am Sonnabend beeindruckten die Vierbeiner mit ihren Lauf über Leitern, durch brennende Reifen und schwebend über den Köpfen der Besucher. „Es war eine sehr gelungene Vorführung. Das sagten auch unsere Neulinge die natürlich noch sehr aufgeregt waren. Wir sind vollends zufrieden“, so Marcus Müller. Am Abend heizte die Live-Band den Besuchern richtig ein und das Feuerwerk um 22 Uhr rundete das Fest ab.

Interview:

„Ein so großes Programm hatten wir noch nie“

Torgau. Jetzt ist durchatmen angesagt. Die 25-Jahrfeier des Technischen Hilfswerkes Torgau ist Geschichte. Die Torgauer Zeitung sprach mit THW-Chefin Hannelore Herfurth:

TZ: Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf des Festes?

Hannelore Herfurth: Ja, sehr. Es ist alles super gelaufen. Der Höhepunkt war natürlich die Vorführung der Hundestaffel, doch auch die Liveband hat für gute Stimmung gesorgt. Und auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielte wie gehofft, hat das Feuerwerk am Abend uns und die Gäste dennoch begeistert. So einen Umfang an Programmpunkten hatten wir bisher noch nie. Und auch Zuschauer waren genügend da. Wir hatten gute Resonanz.

Ist auch schon für das kommende Jahr ein Fest geplant?

Nein, noch nicht. Im nächsten Jahr stehen andere Aufgaben im Vordergrund. Hier natürlich vor allem die Ausbildungen. Ein Höhepunkt im kommenden Jahr wird der „Search and resque Cup“ bei uns im THW werden. Hier werden internationale Rettungshundestaffeln eingeladen. Ähnliche Veranstaltungen werden auch in anderen Ländern durchgeführt. Doch hierzu später mehr.

Suchen Sie noch neue Mitglieder für das THW?

Immer! Wer gerne ehrenamtlich mitmachen möchte, kann gerne im THW eintreten. Nach einer Grundausbildung kann sich dann für die Fachgruppe Wassergefahr oder Ortung entschieden werden. Auch der Erwerb eines Bootsführerscheins ist bei uns möglich. Unser THW-Team arbeitet immer gut zusammen, was man auch gut bei der Jubiläumsfeier sehen konnte.

Umfrage:

Begeistert von den blauen Geräten und den talentierten Hunden

Torgau. Auch wenn der Himmel hin und wieder mit dunklen Wolken Regen vorher sagte, ließen sich die Besucher des THW-Jubiläums nicht davon abschrecken. Gestärkt von Speisen und Getränken besichtigten sie die großen Geräte, die THW-Hundestaffel, lauschten der Live-Musik und bewunderten das Feuerwerk:

Gerd Kettlitz aus Torgau: Wir wollten unbedingt die Hundestaffel im Einsatz sehen. Wir sind wirklich sehr beeindruckt, was Mensch und Hund hier alles leisten müssen. Vor allem der Gehorsam hat mich beeindruckt. Doch auch alles andere hier beim THW-Jubiläum ist sehr interessant. Die großen Fahrzeuge, die Geschichte – wir haben uns alles in Ruhe angesehen.

Doritt Thielemann und Uta Ritter aus Torgau: Wir wohnen hier im Viertel. Daher sind wir auch gern zum THW-Jubiläum gekommen. Das Fest ist sehr schön. Gerade für die Kinder sind die großen Geräte sehr interessant.

Renate Stepan aus Torgau: Wir wollten uns die Feierlichkeiten ansehen. Mein zweijähriger Enkel Hanno aus Leipzig ist zu Besuch bei mir. Er interessiert sich sehr für „die blaue Fahrwehr“. Wir haben auch Kuchen mit her gebracht. Die Leute hatten großen Hunger. Alles ist alle geworden. Auch wir haben ein Stück gegessen, uns die Hundevorführung angesehen und bestaunen nun die Bilder und Zeitungsartikel, die in der Halle aufgehängt sind.

Familie Schütz aus Torgau: Unser Junge baut das Feuerwerk für den Abend auf. Daher sind wir hier. Natürlich wollen wir uns auch das Fest ansehen. Sicherlich werden wir zwischendurch nochmal kurz nach Hause gehen, aber das Feuerwerk wollen wir sehen. Und auch gerne die Band.