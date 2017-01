Schwerverletzter nach Verpuffung

Köllitsch/Arzberg. Noch ist nicht ganz klar, weshalb es am Mittwochmorgen in Köllitsch in einer Außenküche an der dort verwendeten Propangasflasche zu einer Verpuffung kam. Möglicherweise war die 12-Kilo-Flasche oder das angeschlossene Gasdruckventil defekt oder während der Inbetriebnahme des Gaskochherdes geschah ein Missgeschick.

Das zu klären wird jetzt Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen sein. Am Mittwochmorgen hatte ein 31-Jähriger die Polizei angerufen und erklärt, dass sein Vater mit oberflächlichen Verbrennungen an Gesicht, Haar und Händen zur Behandlung in ein Leipziger Krankenhaus gebracht worden ist.

Weiterhin erklärte er, dass es in der Kochküche eines Nebengebäudes eine Explosion gegeben hatte, wodurch das Gebäude und ein Teil der Einrichtung beschädigt worden sind. Selbst das Dach wäre durch die Druckwelle kurz angehoben worden, so der 31-Jährige. Im Bereich der Wand und des Daches konnten mehrere Risse festgestellt werden. Außerdem bildeten sich in Küche und Abstellraum Brandflecken.