Sechs Meter symbolischer Leidensweg

Torgau/Bockwitz. Völlig aufgelöst steht Anett Tränkner in der Tür zum Redaktionsbüro. Im Gepäck einen Rucksack voller Infomaterial, Wattestäbchen – und einer langen Perlenkette. „Wir brauchen eure Unterstützung“, sagt sie. Es geht um eine Spendenaktion für den VKS, den Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden. Ein zehnjähriges Mädchen braucht unbedingt einen Spender, alle 6,5 Millionen bisherigen Datensätze, die in Deutschland existieren, sind nicht kompatibel. Auch nicht die 1600 Spenden, die speziell für das Mädchen im Rahmen einer Typisierungs-Aktion gesammelt wurden. „Wir müssen weiter sammeln“, fleht sie.



Warum sich Anett Tränkner so für ein eigentlich fremdes Mädchen einsetzt? Sie weiß, wie man leidet, wenn man ein Kind mit Leukämie – Blutkrebs – hat. Denn ihr jüngster Sohn ist ebenfalls betroffen. Herzzerreißend schildert sie, was ihr Robin jeden Tag durchmachen muss. Dann erzählt sie von der Perlenkette, und fängt unwillkürlich an zu weinen. „Jedes einzelne Glied steht für eine Chemotherapie, eine erhaltene Blutkonserve, Lumbal- und Knochenmarkpunktionen, Operationen ... .“ Schluchzend zählt sie weitere abstruse Begrifflichkeiten auf, die man nur kennt, wenn man Arzt ist oder sich mit der Thematik beschäftigt. Die Kette ist sechs Meter lang.



Folgende Botschaft hat die Bockwitzerin für die Leser der Torgauer Zeitung, nachdem sie sich wieder gefangen hat:

Man sollte sich Gedanken machen, was man mit einer Registrierung in einer Knochenmark- und Stammzellspenden-Datei alles verändern kann. Jedes Jahr erkranken 1800 Kinder in Deutschland an Krebs, der Großteil davon mit der Diagnose Leukämie. Auch mein Sohn Robin erhielt diese Diagnose am 9. Juli 2015, er war 3. Nie vergisst man diesen schicksalhaften Tag, alles ging so schnell; Kinderarzt, Blutbild in der Elblandklinik Riesa mit anschließendem Soforttransport in die Uniklinik Dresden. Man wurde einfach aus dem Alltag gerissen, total unreal: „Mein Kind hat Blutkrebs? Niemals! Gleich wach ich auf ...“ Aber ich wurde nicht wach. Es ist die Realität. Es kann tatsächlich jeden treffen.



Nun liegt da dieser 96 Zentimeter kleine Junge, angeschnallt auf dieser Liege, weiß nicht was los ist, hat Angst. Und die Mama kann nichts tun, nur weinen und seine Hand halten. Mehr ging nicht, zu groß die Gefahr des Verblutens. Sein Körper bestand aus fast 100 Prozent Krebszellen, er war blutleer, nichts mehr da was noch seine Funktion richtig erfüllte. Er bekam sofort zwei lebensrettende Blutkonserven. Im Verlauf der 18-monatigen Intensivtherapie erhielt Robin 61(!) Transfusionen, jede einzelne davon lebensrettend. Robin wäre quasi 61 Mal gestorben ohne diese Blutspenden. Meine tiefste Dankbarkeit gilt allen Blutspendern!



Auch Knochenmark- und Stammzellspenden retten Leben. Ein Leben mit Krebs bedeutet eine tägliche Konfrontation mit dem Tod. Immer greifbar nah. Das Krankenhausleben ist anders als ein kurzer stationärer Aufenthalt. Ein zweites Zuhause quasi. Man lernte alle näher kennen, fühlte sich verbunden. 13 herzzerreißende Verluste mussten wir hinnehmen bisher. Es werden nicht diese 13 bleiben. Doch wir alle können versuchen etwas zu tun, jeder gesunde Mensch sollte registriert sein, bereit sein zu helfen in diesem Kampf.

Robin verlor seinen Freund bereits an diese schrecklichen Krankheit, man fand keinen Spender. Auch jetzt benötigt eine Freundin ganz dringend einen genetischen Zwilling.

Spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 18 und 55 Jahren. Damit die Gewebemerkmale analysiert werden können, wird ein Wangenschleimhautabstrich mit Wattestäbchen gemacht. Das tut nicht weh und dauert circa zwei Minuten. Danach gehen die Proben ins Labor. Passen die Gewebemerkmale zu einem Leukämie-Patienten, werden Sie kontaktiert. Besteht weiterhin der Spendenwunsch, folgt ein gründlicher Gesundheitscheck.

Eine Typisierungsmöglichkeit besteht am Mittwoch im Haus der Presse (Elbstraße 3) zwischen 15 und 18 Uhr.

Fachkundiges Personal wird sie nochmals ausführlich informieren. und bei der Spende begleiten. Anett Tränkner wird ebenfalls vor Ort sein und helfen: „Ich möchte nochmal dazu aufrufen, sich am Mittwoch typisieren zu lassen, damit möglichst viele Menschen in die Datenbank einziehen können. Verhelft uns zu mehr Hoffnung den Blutkrebs gemeinsam zu besiegen!“