Seebad wird doch nicht verpachtet

Belgern-Schildau. Noch Anfang letztes Jahres hatte sich der Stadtrat fest vorgenommen, das Schildauer Seebad aus Kostengründen an einen externen Betreiber zu verpachten. Doch nun die Kehrtwende. In der Ratssitzung am Mittwochabend fand die Idee absolut keine Zustimmung mehr. Warum, das lesen Sie hier:

Wirtschaftliches Risiko war der Schlüsselbegriff, als am Mittwochabend das Thema Seebad Schildau auf der Tagesordnung des Stadtrates stand. Am Ende mit einem überraschenden Beschluss: Die Räte lehnten die Verpachtung des Bades ab – ohne eine einzige Zustimmung. Nachdem das Thema erstmals im Januar 2016 auf der Tagesordnung stand, war man noch im Sommer nach der Besichtigung des Bades in Thallwitz, dass ebenfalls vom vermeintlichen Seebad-Betreiber geführt wird, überzeugt von den Plänen, die Schildauer Einrichtung in die Hände eines Außenstehenden zu legen. Was ist also passiert?

„Das wirtschaftliche Risiko ist für uns höher als für den Betreiber“, befand Matthias Griem nach Betrachtung der finalen Unterlagen. „Ich bin davon ausgegangen, dass wir das Risiko mit der Verpachtung abgeben“, unterstützte Ingo Henjes seinen Rats-Kollegen. So ging es offenbar dem Großteil der Versammlung. Doch Jörg Wiltschko, Geschäftsführer von Konform Dienstleistungen aus Böhlen, hatte offenbar andere Vorstellungen, die, wie es Bürgermeisterin Eike Petzold ausdrückte, „am Anfang noch nicht so deutlich zum Vorschein kamen.“

Nicht ohne Grund zogen sich die Verhandlungen zwei Monate länger hin als geplant, denn eigentlich sollte schon im Dezember über das Seebad entschieden werden. „Wenn ich das richtig sehe, kriegt er den Eintritt und wenn es nicht reicht, seine Kosten zu decken, dann zahlen wir noch oben drauf“, stellte Wolfgang Ender treffend fest. „Diese Bedingungen sind für uns in dieser Form nicht annehmbar“, machte dann auch Hans-Jürgen Schmidt seinen Standpunkt klar. Auf den Zug sprang dann auch Matthias Schulze auf, sagte: „Wir sollten die Sache bleiben lassen und das Bad selber weiterführen.“

Zwei Einwände brachte dann noch Martin Böttger. „Um das Bad vernünftig zu erhalten, muss in der nächsten Zeit auch Mal Farbe drauf und wir müssen renovieren. Das wird kosten“, mahnte er. Seine weitere Befürchtung („wenn wir keinen Schwimmmeister haben, dann kommt vielleicht eine Behörde und macht uns das Bad ganz zu“) konterte die Bürgermeisterin aber.

Der bisherige Schwimmmeister Uwe Leiter stünde zwar für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung, doch gebe es zwei Möglichkeiten, dem Abhilfe zu schaffen. „Entweder, wir bilden selber jemanden aus, um die beiden notwendigen Stellen zu besetzen, oder wir gehen in eine Kooperation mit einem anderen Bad.“ Diese Möglichkeit habe die Bürgermeisterin bereits ausgelotet und einen geeigneten Partner in der Hinterhand.

Das Votum der Räte war am Ende eindeutig, lediglich vier Räte enthielten sich, der Rest stimmte gegen eine Verpachtung. Gegenüber TZ hatte die Bürgermeisterin angekündigt, Wiltschko die Entscheidung nun mitzuteilen und ihm die Möglichkeit zu bieten, ein verbessertes Angebot abzugeben.