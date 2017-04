Sehr oft ist vertrauliche Post unterwegs

TZ: Wie sieht es denn mit gesetzlichen Regelungen aus? Sind die Grundstücksbesitzer nicht verpflichtet, Hausnummern sichtbar an ihren Gebäuden anzubringen?

Marko Schmidt: Es ist schon erstaunlich. In dem sonst so regelwütigen Deutschland gibt es kein „Gesetz über Postzustellanlagen“, also ein Gesetz, das Beschriftung und Beschaffenheit dieser Anlagen zu 100 Prozent regelt. Es gibt nur Empfehlungen. Brandenburg, Hamburg und Berlin sind die einzigen Bundesländer, die ihre Hausbesitzer gesetzlich verpflichtet haben, ihre Grundstücke mit Hausnummern zu versehen.

Hier in Sachsen ist das nicht der Fall?

Nein, die Gemeinden müssten solche Details in ihren Satzungen festlegen. Aber ich kenne keine Gemeinde hier in der Region, die das festgeschrieben hat.

Die Briefzusteller haben also sehr oft ein Problem?

Ja genau. Man kann sich gut in die Lage eines Postboten hineinversetzen, der vor der Briefkastenanlage eines Hauses steht: Er hat Briefe für Müller, Burkhardt, Schmidt, Langer usw. und Briefkästen mit diesen Namen sind nun mehrfach vorhanden oder die Kästen sind gar nicht beschriftet. Der Postbote hat also keine Chance, Fehlzustellungen zu vermeiden – wie es seine Pflicht nach dem Postgesetz ist. Das Gleiche gilt bei Einfamilienhäusern, an denen meist die Beschriftung fehlt und auch vermehrt keine Hausnummer zu finden ist.

Was passiert dann...?

Die Rechtslage ist eindeutig: Ist der Zusteller nicht sicher, dass der Empfänger x hier wohnt oder er kann nicht erkennen, welcher von zwei oder mehreren Briefkästen „Müller“ gemeint ist, muss die Zustellung unterbleiben – lassen wir an dieser Stelle Pflichtverstöße einmal außen vor.

Warum ist es so heikel, wenn ein Brief mal an die falsche Adresse geht?

Nun, weil ja Banken und Sparkassen, Finanzämter und andere Institutionen auch vertrauliche Post versenden. Man denke an Kontoauszüge, Bescheide und vieles andere mehr. Zwar sind alle Postdienste verpflichtet, jegliche Fehlzustellungen zu vermeiden – doch auch die Inhaber von Briefkästen müssen sich Kennzeichnungspflichten zurechnen lassen.

Und das liegt, wie man sieht, im eigenen Interesse – oder?

Genau, mit der richtigen Beschriftung am Briefkasten kann jeder selbst zum Schutz der eigenen Daten beitragen, im kleinen oder großen Mehrfamilienhaus, im Eigenheim und auch in der Firma. Auch bei Firmen gelten gleiche Regeln. Nur eindeutige Beschriftungen an Klingel und Briefkasten gewährleisten eine zuverlässige Zustellung.

Viele werden sagen: Früher hat es doch aber auch immer geklappt?

Es hat sich aber einiges geändert. Ob Deutsche Post, Hermes, DPD, GLS, DHL oder wir als Citypost – alle haben die gleichen Probleme. Es sind viele Zusteller unterwegs und die Zeit verlangt, dass die Mitarbeiter flexibel einsetzbar sind, also dass nicht immer nur ein und derselbe Postbote unterwegs ist. Auch die Gemeindereformen haben Veränderungen gebracht. In Wildenhain und Gräfendorf zum Beispiel wurden Straßen und Hausnummern umbenannt, in Dommitzsch in der Leipziger Straße Hausnummern geändert. Manche Briefschreiber nutzen noch alte Adressen oder verwenden falsche Postleitzahlen. Wir haben die Hoffung, dass Grundstücksbesitzer und Mieter mit unserer Kampagne sensibilisiert werden.

Gibt es auch gute Beispiele?

In Langenreichenbach ist es vorbildlich, die Hausnummern haben gleiche Formate, sind gut sichtbar und fortlaufend – als hätten sich die Besitzer abgesprochen.