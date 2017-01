Seltenheitswert: SSV-Mädels spielen zu Null

Kegelsport. (Bezirksklasse/Frauen) SSV 1952 Torgau – Turbine Leipzig 2082:0. In der aktuellen Spielrunde, ausgetragen am Sonntag, hatten die SSV-Damen Heimrecht gegen die Mannschaft von Turbine Leipzig.

Kegelsport. (Bezirksklasse/Frauen) SSV 1952 Torgau – Turbine Leipzig 2082:0. In der aktuellen Spielrunde, ausgetragen am Sonntag, hatten die SSV-Damen Heimrecht gegen die Mannschaft von Turbine Leipzig.



Leider teilten die Leipzigerinnen kurz vor dem Spiel telefonisch mit, dass sie das Punktspiel in Torgau, aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle von Spielerinnen, nicht bestreiten können. Sie verzichten freiwillig auf dieses Spiel und auch auf eine Spielverlegung. Demzufolge spielten die SSV-Damen das Punktspiel ohne Gegner. Im ersten Durchgang kamen Melanie Zimpel und Franziska Taubert zum Einsatz. Melanie machte ein sehr gutes Spiel und wurde mit 451 Holz Tagesbeste. Franziska kam bei ihrem Spiel auf 387 Holz. Im Mittelpaar spielten Beatrice Jittler und Diana Kadura. Beatrice kam auf gute 406 Holz. Diana spielte ebenfalls gute 431 Holz. Als letzte Spielerin vom SSV war Silvana Ochelka an der Reihe. Sie kam auch auf gute 407 Holz.



Somit war klar, dass die SSV-Damen die Punkte in Torgau behalten und nach den zehn Punktspieltagen weiter Tabellenführer sind.