Seniorenstadtplan für Torgau

Torgau. Apotheken, Ärzte oder auch Einkaufsmöglichkeiten – die Volkssolidarität hat die Große Kreisstadt für Senioren nun auf ein übersichtliches, 50 x 50 Zentimeter großes Koordinatensystem geschrumpft. Seit kurzem ist eine Infokarte erhältlich, die auf großes Interesse stößt. Das Faltblatt beherbergt nicht nur einen vereinfachten Stadtplan. Es kann neben der Verortung wichtiger Anlaufstellen auch mit entsprechenden Telefonnummern punkten.



Die Initialzündung zu der praktischen Seniorenhilfe für die Jackentasche kam von Josef Tremmel, dem Chef des Regionalverbands der Volkssolidarität. Bei einem Besuch im Spreewald sei ihm vor einem knappen Jahr etwas Vergleichbares in die Hände gefallen. „Da hab ich mir gedacht, dass es so etwas doch auch für Torgau geben müsse“, erinnert er sich. Gibt es nun auch, in einer Auflage von 3000 Stück. Erhältlich sind die Faltblätter, die in Zusammenarbeit mit der Firma stil+werk entstanden, im Landratsamt, bei der Stadtverwaltung, in der VS-Geschäftsstelle in der Schlachthofstraße sowie in den einzelnen Begegnungsstätten der Volkssolidarität.



Eine erste positive Resonanz zu dem Produkt habe man bereits aus den Ortsgruppen erhalten, bestätigt VS-Mitarbeiterin Regina Kruggel gegenüber der Torgauer Zeitung. Sie stellte jüngst die Karte anderem den Männern und Frauen aus dem Betreuten Wohnen der VS in der Schlachthof vor. Schon jetzt ist eine Neuauflage ins Auge gefasst, bei der dann auch wichtige Bushaltestellen aufgelistet sein sollen.