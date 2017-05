Sieben Autos aufgebrochen

In der Wolffersdorffstraße betraf dies einen Nissan-Micra, im Nordring eine Mercedes-A-Klasse, in der Promenade einen Skoda-Superb, auf dem Parkplatz am Bahnhof einen VW-Polo, in der Scheffelstraße einen Opel-Astra und in der Goethestraße eine Mercedes-C-Klasse. Der Stehlschaden sei jedoch gering gewesen, hieß es.

Am Mittwoch gab’s gleich den nächsten Aufbruch, einen größeren Stehlschaden – und diesmal gleich noch einen Tatverdächtigen! Auf dem Parkplatz am Oberhafentor war ein Peugeot 206 aufgebrochen worden. Unter anderem war in diesem Fall eine Tasche mit einem Laptop entwendet worden. Nur kurze Zeit später präsentierten die Polizeibeamten einen dringend Tatverdächtigen. Es stellte sich heraus, dass ein polizeibekannter 50-jähriger Torgauer für die Tat verantwortlich zeichnete. Der gestohlene Laptop, der bei ihm gefunden wurde, konnte daraufhin dem Besitzer wieder zurückgegeben werden.

Die Polizei ermittelt nun, ob der Torgauer, bei dem ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt wurde und bei dem ein Drogentest auf Amphetamine und Methamphetamine positiv anschlug, auch etwas mit den anderen sechs Fällen zu tun haben könnte. Auf Grund der Vorkommnisse appellierte Revierleiter Andreas Starke an alle Kraftfahrer, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen, erst recht nicht sichtbar auf den Sitzen.