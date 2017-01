Silvesterlauf mit familiärem Charakter

Es war schön, aber kalt, als am sich am Silvestermorgen am Vereinshaus des SV Strelln/Schöna die Läufer tummelten, die fit ins neue Jahr gehen wollten. Bei Temperaturen leicht unter null Grad drückte Michael Francke auf die Stoppuhr und die Zeit lief für 23 Starter. Es gab Jahre, da waren weniger Leute am Start, aber eben auch Jahre, da waren es deutlich mehr. Die Angetretenen und die Organisatoren ließen sich davon die Stimmung aber nicht vermiesen, der familiäre Charakter kam so noch besser zum Tragen.Zwei Strecken standen in diesem Jahr wie üblich auf dem Programm. Für den Nachwuchs und alle, die es zum Jahresausklang nicht übertreiben wollten, gab es die kurze Zwei-Kilometer-Runde. Die etwas Ambitionierteren hatten drei Kilometer mehr zu absolvieren.Schnellster auf der Kurzstrecke war Titelverteidiger Aleksander Furmanek, der nach 4:57 Minuten vom Vereinsheim bis zum Sportplatz und auf dem Rückweg durch den Park gerannt war. Platz 2 beanspruchte Lea Mörtitz in 5:08 Minuten für sich, Dritter wurde ihr Bruder Simon in 5:36 Minuten.Und auch auf der längeren Runde waren es Namen, die in den Siegerlisten der vergangenen Jahre bereits ganz oben standen. In 19:12 Minuten war es Thomas Voland, der als erster der „Langstreckler“ wieder am Sportlerheim war. Ihm folgte 20 Sekunden später Thomas Wettengel auf Platz 2. Den beiden Laufcracks folgte auf Rang 3 der schnellste Fußballer vom heimischen SV. Kapitän Mathias Kröber war gutes Vorbild für seine Männer und brauchte 20:05 Minuten für die Strecke. Ihm folgten sein Teamkollege Lars Fromm (21:16 Minuten). Hinter Yvonne Mörtitz (22:31 Minuten), der schnellsten Frau des Tages, wurde Torwart Christoph Jankowsky (23:15 Minuten) Sechster.Die Strellner konnten also mit gutem Gewissen ins neue Jahr gehen, das für sie ein besonderes wird. Der SV Strelln/Schöna feiert im November sein 40-Jähriges Bestehen. Und auch das Strellner Parkfest begeht ein kleines Jubiläum und wird 2017 zum 65. Mal stattfinden.