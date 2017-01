Skoda prallte bei Graditz gegen Baum

Torgau/Graditz. Eine 58-Jährige fuhr am Montagabend gegen 22.15 Uhr mit ihrem blauen Skoda Octavia auf der B 183 von Werdau in Fahrtrichtung Graditz.

In einer Linkskurve kam sie laut Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dadurch verletzte sie sich leicht, so dass die Arm-, Schulterverletzungen in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Am Skoda, der auch nicht mehr fahrbereit war, konnte nur noch wirtschaftlicher Totalschaden festgestellt werden.