Snacks aus Belgern auf der Grünen Woche

Belgern. Gerade für junge Unternehmen, die ihren Platz auf dem Markt erst noch finden müssen, sind Messen eine ideale Möglichkeit, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Je mehr Leute auf Firma und Produkte aufmerksam werden, desto besser. Für einen Produzenten von Nahrungsmitteln gibt es daher kein geeigneteres Ziel als die Grüne Woche in Berlin. Genau aus diesem Grund wird auch Berryline in der Hauptstadt vertreten sein.

Als einziger Vertreter aus dem Raum Torgau – aus dem ganzen Landkreis sind es acht – ist der Snack-Hersteller aus Belgern in der Hauptstadt dabei. Am Gemeinschaftsstand der Region Leipzig sind die Rolandstädter am heutigen Eröffnungstag mit dabei. „Einen eigenen Stand kann man sich als kleines Unternehmen gar nicht mehr leisten“, erklärt Rocco Niltop, der für Berryline nach Berlin reist und dort mit einem Kollegen den Stand betreut.

„Wir wären auch gerne zwei Tage geblieben, aber zusammenhängend war da leider nichts mehr zu bekommen.“ Also muss den Berrylinern die halbe Zeit reichen. So wie im letzten Jahr. Beim ersten Besuch auf der Grünen Woche konnte Niltop das Unternehmen am Sachsentag präsentieren. „Da hat dann auch Ministerpräsident Tillich eine Probepackung Berryline von uns mitbekommen“, erinnert er sich. Am Abend nach den Öffnungszeiten der Messe bot sich dann noch die Gelegenheit, geschäftliche Kontakte zu knüpfen.

Doch darauf muss Rocco Niltop dieses Mal verzichten. So kann der Fokus aber ganz auf die Verbraucher gelegt werden, die sich durch die Gänge der Sachsenhalle, Halle 21b, zu Scharen drängen. „Es ist die totale Reizüberflutung“, sagt der Chef-Verkäufer und Buchhalter von Berryline. „Es gibt so viel zu sehen, die Aufmerksamkeit der Leute liegt nur ganz kurz auf dir und deinem Stand“, schildert er die seine Erfahrungen aus dem letzten Jahr. „Und dann muss man die Besucher ansprechen.“ Weinbeeren, Nüsse, Cranberries, Cashews, alles Bio-Qualität und ohne Konservierungsstoffe – das ist aber nach Rocco Niltop genau das, worauf besonders die Berliner stehen. „Deswegen ist das Feedback auch fast komplett positiv.“

Doch positives Feedback allein reicht nicht aus. Denn durch die verschenkten Probierpackungen muss auch etwas hängen bleiben. „Aber da ist die Quote naturgemäß wesentlich niedriger.“

Zumindest ist das auch einer der Gründe, warum sich Berryline durch Messeauftritte keine goldene Nase verdient. „Wenn wir mit einem kleinen Plus rausgehen, dann sind wir schon zufrieden“, so Niltop. Und auch das sei nur möglich, weil die Standmiete zu einem Teil vom Land gefördert wird. „Selbst wenn wir uns ein Hotel zur Übernachtung besorgen müssten – ich komme privat unter – wäre das schon ein Problem.“



Letztlich liegt der Wert einer Verbrauchermesse in der Nachhaltigkeit. „Der eine oder andere Kunde bleibt schon hängen und bestellt dann über unseren Online-Shop.“ Nach einer kurzen Pause korrigiert sich Niltop: „Die meisten bestellen eigentlich über Amazon, da sind wir auch vertreten.“ Vielen Menschen seien mittlerweile selbst die paar Klicks zum Eingeben von Adresse und Bankdaten zu umständlich. „Bei Amazon ist das meistens schon eingespeichert und alles geht noch schneller – da kommt man nicht mehr dran vorbei.“

Die Mittelständler von Berryline, die mittlerweile auch ins Tee- und Kaffeegeschäft eingestiegen sind, lassen sich überwiegend aber noch auf Fachmessen wie der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln, der GastRo in Rostock oder der expopharm, die jedes Jahr zwischen München und Düsseldorf wechselt, sehen. Der Kontakt zu Geschäftskunden ist genauso wichtig wie der zum Endverbraucher. Denn um weiter an Bekanntheit zu gewinnen, suchen die Belgeraner Kontakte zu Apotheken und Hotels, um dort in die Auslage beziehungsweise die Minibar zu kommen.

In der Region hat das schon geklappt; auch in diversen Stadtverwaltungen und Touristeninfos ist Berryline vertreten. „Aber größere, bundesweit agierende Ketten versprechen natürlich auch mehr Menschen“, weiß Fachmann Niltop. Nicht zuletzt um dort aufzufallen und Eindruck zu machen, hat Berryline sich für neue Verpackungen entschieden, die im Übrigen auch in der Region produziert werden. Auch in diesem Bereich sind die eigenen Ansprüche hoch. „Wir können nur durch Qualität bestechen. Den Preis diktieren andere.“ Das sind im Bereich von Snacks und Nervennahrung die großen Marken wie Ültje.

Die Umstellung der Verpackung hatte bei den Belgeranern für ein schwieriges Jahr 2015 gesorgt, weil zunächst nicht produziert werden konnte. Daran knabbert das Team um Firmengründer Oliver Bunde, das aus nicht mehr als einer Handvoll fester Mitarbeiter besteht, immer noch etwas. Deswegen wird es fürs Erste auch keine neue Erweiterung der Produktpalette geben. „Aber der Chef hat noch viele Ideen“, verrät Rocco Niltop. Demnach könnte es vielleicht auch bald Schokolade mit dem großen, schwarzen „B“ auf der Verpackung geben.