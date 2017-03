Solidarität mit kleinem Makel

Torgau/Nordsachsen. Der Orchesterstreit hat ein vorläufiges Ende gefunden. Mit deutlicher Mehrheit hat der Kreistag am Mittwoch eine Vorlage zur Kulturraumfinanzierung verabschiedet. Nordsachsen schafft damit den unglaublichen Spagat, nicht mehr Geld auszugeben und dennoch größere finanzielle Spielräume für die Orchesterfinanzierung zu ermöglichen.



Im Kulturraum Leipziger Raum sind die Landkreise Leipzig und Nordsachsen zusammengeschlossen. Nordsachsen zahlt pro Jahr über eine Umlage rund 1,6 Millionen Euro ein. Leipzig eine ähnliche Summe. Dazu kommt viel Geld vom Freistaat. Mit den jährlich circa acht Millionen Kulturraum-Euros werden in Torgau unter anderem die Stadtbibliothek, Kirchenkonzerte, das Kulturhaus, die Musikscheune, das KAP oder die Sängerakademie unterstützt. Der größte Brocken fließt jedoch in die beiden Kulturraumorchester Sächsische Bläserphilharmonie und Leipziger Sinfonieorchester. Das ist durchaus beabsichtigt, schließlich waren die Kulturräume Anfang der 90er geschaffen worden, um Theater und Orchester auf sichere finanzielle Füße zu stellen. Über die Jahre wuchs der Zuständigkeitsbereich der Kulturräume, ohne dass die Finanzkraft nennenswert stieg. Das Ansinnen der Orchester, ihre Musiker künftig besser bezahlen zu können, löste deshalb einen Verteilungskampf aus, der in den beiden Landkreisen sehr unterschiedlich bewertet wurde.



Auch weil die Orchester ihre Sitze in Böhlen und Bad Lausick haben, gelangte man im Landkreis Leipzig recht schnell zur Auffassung, dass die Orchester eine bessere Finanzierung verdienten. In Nordsachsen wurde dagegen die Sinnhaftigkeit von zwei Kulturraumorchestern laut in Frage gestellt. Nicht zuletzt die Ergebnisse einer rund 60 000 Euro teuren Studie gaben dieser Auffassung recht. Zudem gab und gibt es heftige Kritik an den Auftrittszahlen der Orchester in Nordsachsen. Vor dem Hintergrund taten sich die Kreisräte zwischen Mügeln und Schkeuditz nicht nur schwer, mehr Geld für die Orchester in den Kulturraum zu geben, sondern die Orchester überhaupt weiter zu unterstützen.



Er habe zwar Respekt für den gefundenen Kompromiss, „doch er ist faul“, sagte deshalb FDP-Kreisrat Bernd Biedermann am Mittwoch im Kreistag. Das Problem der Unterfinanzierung schwele schon lange und das Gutachten habe gezeigt, dass Sachsen zu viele Orchester habe. „Wir hätten jetzt die Chance gehabt, grundlegende Veränderungen zu erreichen“, sagte er mit Blick auf die durchaus mögliche Auflösung eines der beiden Orchester. Ähnlich dachten acht weitere Kreisräte, die ebenfalls gegen die Vorlage stimmten, drei enthielten sich, 59 waren dafür.



Was ist nun aber faul am Kompromiss? Dazu zunächst ein Blick in den benachbarten Kreis Leipzig. Dessen Kreistag beschloss unlängst eine ganz ähnliche Vorlage. Man löste die Musikschule aus der Kulturraumförderung und finanziert die Einrichtung künftig direkt über den Kreishaushalt. So werden 408000 Kulturraum-Euro frei. Weiterhin beschloss man, die Sitzgemeinden Böhlen und Bad Lausick über eine spezielle Förderung beim Stemmen des Anteils zu unterstützen, den sie als Sitzgemeinden der Orchester zu leisten haben: statt 50 fließen nun 350 000 Euro. Heißt, der Landkreis Leipzig greift den Orchestern mit 758 000 Euro unter die Arme.



Nordsachsen hat nun ebenfalls die Musikschule aus der Kulturraumförderung herausgenommen. Die rund 300 000 Euro fließen allerdings nicht 1:1 in die Orchester. Vielmehr steht für den hiesigen Landkreis die Finanzierung von Ausstellungen auf Schloss Hartenfels im Fokus. Die war bis dahin mit einem sechsstelligen Posten im Kreishaushalt verankert.



Dass es in Reaktion auf die Abstimmung vom Mittwoch dennoch Applaus aus allen Richtungen gibt, liegt im darin transportierten grundsätzlichen Bekenntnis Nordsachsens zum Kulturraum. Der Beschluss sei ein Bekenntnis zum Solidarprinzip in der Kulturförderung beider Landkreise und seine Freude darüber natürlich entsprechend groß, sagte Heiko Schulze, Geschäftsführer der Deutschen Bläserakademie. Auch der Leiter des Kultursekretariats, sozusagen der Geschäftsführer des Kulturraums, fand positive Worte: „Die Entscheidung ist ein Schritt zum Erhalt der Orchester und in Richtung Tarifgerechtigkeit, was andere Kulturbereiche sicher als Signal verstehen.“



Für die „kleine“ Kultur in Nordsachsen ändert sich vorerst übrigens nichts. Allerdings hat der Kreistag mit Blick aufs kommende Jahr das Kultursekretariat beauftragt, sogenannte Qualitätskriterien zu erarbeiten, mit denen künftig der Erfolg geförderter Maßnahmen gemessen werden soll – mit Konsequenzen bishin zur Mittel-Rückforderung.