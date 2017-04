Sparkasse auf Kurs

Leipzig/Nordsachsen. „Wir haben gut Kurs gehalten“, hat am Donnerstag der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig, Dr. Harald Langenfeld, einen Haken hinter das Geschäftsjahr 2016 gemacht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 17 Millionen Euro. 14 Millionen fließen ins Eigenkapital. Drei Millionen werden an die Träger des öffentlich rechtlichen Kreditinstituts ausgeschüttet. Neben dem Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig ist das auch der Landkreis Nordsachsen.



In seinen Ausführungen hob der Vorstandsvorsitzende denn auch auf das Engagement seines Hauses ab, das es in der Stadt und den Landkreisen leiste. 5,2 Millionen Euro hat die Sparkasse Leipzig im vergangenen Jahr für die Förderung von beispielsweise Kunst und Kultur, Kinder- und Jugendarbeit, Breiten- und Spitzensport oder Bildung ausgegeben. Vieles in der Region wäre ohne dieses Engagement nicht möglich, machte Langenfeld klar, stellte es aber nicht in Frage: „Das ist die Dividende an die Menschen der Region“, erklärte er das diesbezügliche Selbstverständnis seines Hauses. Zu diesem gehöre auch, dass sich die Sparkasse Leipzig als Treiber für das Zusammenwachsen der Metropolregion Leipzig sieht: „Wir verstehen uns explizit als Stadt- und Kreissparkasse. Er räumte jedoch auch ein, dass nur eine starke Sparkasse gut für die Region sei und deshalb auch schmerzhafte Anpassungsprozesse nötig sein können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Damit zielte er auf die zum 1. Januar 2018 in Kraft tretenden Änderungen des Filialnetzes.



Wie die TZ bereits Ende Januar berichtet hatte, schließt die Sparkasse ihren Standort in Süptitz, eröffnet dafür aber ein SB-Center im PEP. Auch der Automatenstandort am Torgauer Markt schließt. Für die darauf folgenden fünf Jahre soll es das jedoch gewesen sein. Dr. Langenfeld unterstrich, dass die Sparkasse Leipzig ihre Filialen weiterhin als elementaren Bestandteil des Geschäftsmodells sieht und „wir nach wie vor mehr Filialen unterhalten, als alle unsere Mitbewerber zusammen.“ Ein Angebot, das sicherlich auch dazu beiträgt, dass die Zahl der privaten Girokonten stabil bei 441 000 liegt – damit führe jede zweite Person im Geschäftsgebiet, vom Säugling bis zum Greis, statistisch ein Konto bei der Sparkasse Leipzig. Dazu kämen 33 000 Geschäftsgirokonten, was das Institut auch im gewerblichen Bereich zum führenden Anbieter mache. Unter dem Strich zeigte sich der Vortandsvorsitzende zufrieden mit dem Erfolg der 2016 neu eingeführten Kontomodelle.



Der Vorstandsvorsitzende kündigte an, dass es auch weiterhin keine Negativzinsen für private Sparer geben werde. Ebenso schloss er für seine Kunden in nächster Zeit Gebühren für die Benutzung von Sparkassenautomaten aus. Negativzinsen für Geschäftskunden gibt es inzwischen allerdings. Sie werden ab einer Einlagenhöhe von 500 000 Euro fällig. Damit wolle man verhindern, dass Geld aus institutionellen Bereichen bei der Sparkasse kostenlos „gelagert“ werde.



Gewachsen ist 2016 das Kreditgeschäft. So hat das insgesamt ausgereichte Kreditvolumen im vergangenen Jahr die Vier-Milliarden-Euro-Grenze durchschlagen. Die Geschäfte über die Verbundpartner blieben im von der Sparkasse Leipzig erwarteten Rahmen. Rund 696 Millionen Euro wurden im Wertpapiergeschäft umgesetzt, knapp 200 Millionen waren es im Bauspargeschäft und rund 146 Millionen Euro im Versicherungsgeschäft.



Weiter wachsen will das Kreditinstitut auf dem digitalen Markt. Ende 2016 nutzten 170 000 Privatkunden ihr Konto auch online, die Sparkassen-App wurde im letzten Quartal 2016 von 44 000 Kunden benutzt. Diese Zahlen sollen steigen, wünsch sich der Vorstand. Deshalb wird an allen digitalen Fronten fleißig entwickelt. Seit April ist die neue Sparkassen-Internetseite online und die App bekommt neue Funktionen wie die Fotoüberweisung.