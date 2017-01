Sparkasse schließt SB-Standorte

Süptitz/Torgau. Wie der Vorstandschef der Sparkasse Leipzig, Dr. Harald Langenfeld, am Montag sagte, sind dies Teile eines umfangreichen Maßnahmepakets, mit dem die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gesichert werden sollen.

Wenngleich die Sparkasse Leipzig nach Angabe Dr. Langenfelds schwarze Zahlen schreibt, machen die Digitalisierung des Bankensektors, die andauernde Niedrigzinsphase und die zunehmende Regulatorik auf europäischer Ebene der Sparkasse das Leben schwer.



Die Präsenz in der Fläche sei ein Teil der Sparkassen-DNA, so Dr. Langenfeld. Er verwies unter anderem darauf, dass man zuletzt Experten für Wertpapiergeschäfte oder Baufinanzierung stärker an die Filialstandorte gebunden habe. Auch die neuen Kontomodelle seien gut angenommen worden. Er kündigte zudem an, dass die Sparkasse in die räumliche und technische Aufwertung der Filialen investieren werde. Dort soll es ab 2018 zudem eine stärkere Trennung zwischen Service- und Beratungszeiten geben. Auswirkung: Während die Termine für individuelle Beratungsgespräche noch flexibler gehandhabt werden sollen, gibt es kürzere generelle Öffnungszeiten der Filialen.



Der aktuellen Entscheidung gingen daher umfangreiche Untersuchungen voraus. Gemeinsam mit einem externen Dienstleister habe man die Standorte unter die Lupe genommen, das Nutzungsverhalten der Kunden analysiert, Verkehrsströme analysiert und die erwartete demografische Entwicklung einbezogen, und die entsprechenden Schlüsse gezogen, erläuterte Jens Köhler, Vorstandsmitglied und Vertriebsdirektor der Sparkasse Leipzig. In Landkreis Nordsachsen schließen neben den genannten SB-Standorten fünf weitere. Dort wird der Sparkassenbus die Betreuung vor Ort übernehmen. Außerdem werden in Eilenburg und Delitzsch jeweils zwei Filialen zu einer zusammengelegt. Im gleichen Umfang ist auch der Landkreis Leipzig betroffen. Insgesamt nimmt die Sparkasse Veränderungen an 17 SB-Standorten in den beiden Landkreisen sowie der Stadt Leipzig vor. Man sei derzeit in Gesprächen mit den betroffenen Kommunen, rede mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten, berichtete Langenfeld. Dort erkläre man die Situation, aus der heraus die Entscheidungen gefallen sein. Dabei könne man sicherlich kein Lob erwarten, sondern maximal Verständnis, so der Vorstandschef.



Auch für die Angestellten der Sparkasse hat dieser Kurs Konsequenzen. Insgesamt 95 Stellen im Privatkundenmarkt werden durch die Veränderungen abgebaut. Dies geschehe sozialverträglich bei Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen. Altersteilzeitregelungen oder auch normale Fluktuationen wie Renteneintritte spielten dabei eine Rolle.



Für den April dieses Jahres kündigte der Vorstandsvorsitzende den Start der neuen Sparkassen-Internetseite an, deren Prämisse laut Vertriebsdirektor Nordsachsen, Marcel Kollmann „einfach, schnell, sicher“ laute. Noch im Sommer würden die Filialen zudem mit einem neuen Computersystem ausgestattet, das eng mit der Internetseite verzahnt sei. Ebenfalls noch im Jahr 2017 will die Sparkasse Leipzig eine neue digitale Vertriebseinheit aus der Taufe heben, die sich speziell mit den Belangen der Kunden im Online-Banking auseinandersetzt. Ziel der Leipziger ist es: „das führende Bankinstitut auch für die Digital Natives zu werden“, so Dr. Harald Langenfeld.