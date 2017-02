Spatenstich für Torgauer Pilzfabrik

Torgau. Was lange währt, wird gut: Mit dem symbolischen Spatenstich startete die Mushroom Park GmbH gestern Nachmittag in Torgau ihren Angriff auf den europäischen Pilze-Markt. 23 Meter hoch, zweigeschossig, in zwei leicht voneinander abgesetzten Grün-Tönen – das, was da in den kommenden Monaten im Welsauer Weg entstehen soll, ist nicht „von Pappe“.

Allein die Baugewerke für den ersten Ausbauabschnitt der High-Tech-Produktionsstätte belaufen sich nach Angabe von Sven Handschuh von der Firma Goldbeck auf 6,6 Millionen Euro. Zum Jahresende soll die Heimstätte des Braunen Kräuter-Seitlings fertiggestellt sein.

Schon im April 2018 könnten dann die ersten Pilze geerntet und auf den europäischen Markt gebracht werden. In diesem Zusammenhang werden erst einmal 50 Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2019 könnte dann die Errichtung weiterer Produktions- und Verarbeitungsstätten folgen und damit zusätzliche 60 Arbeitsplätze. Die Produktionsstätte in Torgau gilt als die modernste ihrer Art auf dem Kontinent. Die Südkoreaner, die hinter dem Projekt stehen, betreiben in ihrer Heimat zehn solcher Anlagen. Zwei weitere gibt es in China. Anfang April, so die Planungen, sind die Erdarbeiten soweit fortgeschritten, dass die ersten Betonfertigteile gesetzt werden können.

Die Südkoreaner hatten sich gestern Vormittag noch einmal am Goldbeck-Standort in Markkleeberg mit den deutschen Baufachleuten über den Projektfortschritt unterhalten. Direkt vor dem Spatenstich waren sie dann auf Stippvisite im Torgauer Rathaus. Insgesamt verfügt die gewaltige Produktionshalle über 39 Wachstumsräume, in denen die in speziellen Flaschen herangezogenen Speisepilze auf Aufzügen ständig bewegt werden. So will man optimale Wachstumsbedingungen schaffen. Von der Impfung eines speziellen Substrats bis zur Ernte vergehen maximal 19 Tage. Ein Video dazu steht unter www.torgauerzeitung.com im Netz.