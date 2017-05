Spaziergänge in den Frühling

Torgau. In dieser Woche wird es wieder Frühlingsspaziergänge des Forstbezirkes Taura geben. TZ fragte Mitarbeiterin Saskia Petzold.

TZ: Welche Termine können sich die Leser vormerken?

S. Petzold: Im Forstbezirk Taura finden zwei kostenfreie Försterwanderungen statt. Diese sind Teil der sachsenweiten Aktion „Frühlingsspaziergänge 2017“. Wir würden uns sehr freuen, wenn wieder viele Interessierte unserer Einladung folgen würden.



Wo sind die Treffpunkte?

Die erste Veranstaltung findet am Samstag, dem 6. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Großen Teich an der Dahlener Straße, B 182. Bei einer 7 Kilometer langen Wanderung um den Großen Teich werden Pflanzen und Tiere vorgestellt. Zudem erläutern wir, wie man Naturschutz und Waldnutzung miteinander vereinbaren kann. Revierleiter Herr Kralisch und der waldpädagogische Mitarbeiter der Walderlebnisscheune, Herr Naujoks leiten die Führung. Eine Voranmeldung ist nicht vonnöten. Hunde können angeleint mitgehen.



Und die andere Veranstaltung?

Ist am Sonntag zwischen 9 und 12.30 Uhr. Treffpunkt ist 9 Uhr am Parkplatz in der Nähe der Kreuzung B 183 (Ortsverbindungsstraße Falkenberg-Wöllnau, K 7402). Auf einem vier Kilometer langen Rundwanderweg geht es durch den Zadlitzbruch. Revierleiter Herr Ehmisch übernimmt die Führung.