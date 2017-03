Spendenbär jetzt mobil und wetterfest

In der Holzwerkstatt der Lebenshilfe Torgau wurde über die Wintermonate der Holz-Spendenbär erneuert.

Torgau. Eine große Freude für Bärenmutti Gabriele Mierau. Am gestrigen Tag wurde ihr der rundum erneuerte Spendenbär übergeben. Dieser wurde über die Wintermonate von der Holzwerkstatt der Lebenshilfe Torgau mit Rollen und einem neuen Holzrücken ausgestattet. Damit soll er nun Wind und Wetter strotzen und der Bärenpflegerin das Leben ein Stückchen leichter machen.



„Wir sind wirklich froh, einen solchen Paten zu haben“,schwärmt Mierau. „Wir haben bei der Lebenshillfe nachgefragt, ob sie uns nicht helfen könnten und es wurde keine Sekunde lang herumüberlegt.“ Stehen wird der Spendenbär an seinem Stammplatz, rechts neben dem Tor zu Schloss Hartenfels auf der Schlossbrücke, bereit die Spenden der zahlreichen Touristen und Torgauer in seiner sanierten Kasse aufzunehmen.