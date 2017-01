Sperrbezirk wurde gestern aufgehoben

Torgau. Das Landratsamt hebt den Sperrbezirk wieder auf. Nachdem am

5. Januar der Ausbruch der Geflügelpest bei zwei Schwänen am Großen Teich amtlich festgestellt wurde, richtete das Veterinäramt per Allgemeinverfügung einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von 10 Kilometern für 21 Tage um den Fundort der Wildvögel ein. Schilder weisen darauf hin.



Nachdem keine weiteren Befunde des hochpathogenen aviären Influenzavirus des Subtyps H5N8 nachgewiesen wurden, erfolgte gestern die Aufhebung. Die geltenden Beschränkungen im Beobachtungsgebiet bleiben aber bis zum 4. Februar bestehen.Unter anderem verweist die Behörde hier auf den Leinenzwang für Hunde.