Spiel mit dem Feuer: Paar züchtet Cannabis-Pflanzen

Der Hauptwirkstoff des Cannabis ist das Tetrahydrocannabinol, kurz THC genannt. Inhaliert, löst der Pflanzenstoff ein Rauschgefühl aus. Marcel U. und seine Lebenskameradin Janina L. (Namen von der Redaktion geändert) gaben zu Beginn der Hauptverhandlung zu, regelmäßig Drogen einzunehmen, obwohl im Haushalt ihre drei Kinder (1, 2 und vier Jahre alt) leben. Für den 28-jährigen ungelernten Gebäudereiniger und die 21-jährige Mutter, derzeit ebenfalls für einen Reinigungsservice tätig, offenbar kein Problem. „Wir kiffen abends, wenn unsere Kinder im Bett liegen“, erklärt der Angeklagte, der mehrfach vorbestraft ist und bereits zwei Jahre im Gefängnis verbrachte.

Nachdem er zuletzt aus dem Knast entlassen wurde, habe er erneut begonnen Drogen einzunehmen. Grund: „Ich will nicht wieder so viel Alkohol trinken wie vorher. Wenn ich viel saufe, neige ich zu unkontrollierten Handlungen und werde aggressiv. Daher habe ich lieber zu den Drogen gegriffen. Auch weil ich dadurch meine Rückschmerzen weniger spüre“, erklärte er in der Beweisaufnahme.

Das Grundstück in Ostelbien habe er mit seiner Lebenskameradin per Mietkauf erworben. „Mit dem Anbau der Cannabispflanzen wollte ich Dealern aus dem Wege gehen, die uns möglicherweise unsauberen Stoff anbieten und den Stress bei der Beschaffung von Drogen verhindern. Ich habe Cannabissamen gekauft und die Pflanzen aufgezogen. Meine Freundin hat nur davon gewusst.

Die Arbeit habe ich erledigt“, erklärte der Angeklagte. Ab und zu habe er auch mal Stoff an Bekannte abgegeben. „Aber verkauft habe ich nichts, obwohl unsere ganze Dorfjugend kifft. Aber diese Leute besorgen sich den Stoff in Torgau“, sagte Marcel U. Seine Lebensgefährtin bestätigte die Aussagen. „Ich habe die Pflanzen höchstens mal gegossen.“ Ihre Drogenkonsum halte sich außerdem in Grenzen: „Ein bis zweimal im Monat nehme ich was“, erklärte die dreifache Mutter.

Die Cannabispflanzen hatten die jungen Leute zum Teil in einem Zelt auf ihrem relativ großen Grundstück aufgezogen. Andere Pflanzen standen einfach im Freien herum. Zum Blühen und damit zur Ernte reichte es für das Paar nicht mehr, weil ihre Aufzucht der verbotenen Pflanzen aufflog.

Während Janina L. sich bisher keine Straftaten leistete, hat ihr Lebenskamerad davon bereits sieben auf seinem Konto. Verurteilt wurde er wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, gemeinschaftlichen Diebstahl, Raub in sechs Fällen in Tateinheit mit Körperverletzung und Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln. Das Gefängnis verließ er zuletzt 2014.

Weder Marcel U. noch seine Partnerin Janina L. beziehen Hartz4. Ihre Jobs laufen auf 450-Euro-Basis. Allerdings hofft der Angeklagte, für seine Arbeit bald mehr Lohn zu erhalten. Die Kinder besuchen Kindertagestätten im Dorf, in dem sie wohnen.

Die Staatanwältin sprach nach der Beweisaufnahme Klartext mit Marcel U. „Fakt ist: In ihrem Grundstück haben sie illegal Cannabispflanzen angebaut und Drogen wurden auch gefunden.

Das sind Straftaten. Sie selbst sind vorbestraft. Sie spielen mit dem Feuer.“ Und der Mutter hielt die Juristin vor, dass sie ihre Kinder aufwachsen lässt in einer Atmosphäre, in der die Eltern Drogen zu sich nehmen. Die Juristin empfahl der jungen Frau, sich wegen ihres Drogenkonsums in professionelle Suchtbehandlung zu begeben, damit ihr Verhalten und das des Mannes kein bitteres Ende für die ganze Familie nehme. „Wenn ich sie beide hier so anschaue, sehen sie nicht gerade rosig aus.“

Es folgte die Urteilsverkündung. Dabei hielt sich das Paar zitternd die Hände. Der Richter sprach die jungen Leute schuldig des gemeinschaftlichen Anbaus und Besitzes von Betäubungsmitteln. Er verurteilte Marcel U. zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, die für zweieinhalb Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Zudem muss der Mann innerhalb eines halben Jahres 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Seine Lebenspartnerin kam aufgrund ihrer geringeren Schuld mit einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 13 Euro davon, gleichbedeutend mit einem Betrag von 1560 Euro. Der Richter indes erklärte nach der Urteilsverkündung: „Ich mache mir riesige Sorgen um ihre Kinder. Die Kleinen wachsen in einer Familie auf, in der der Drogenkonsum normal ist.“

Marcel U. hatte noch Glück. Er wäre im Knast gelandet, wenn die Polizei die doppelte Menge Stoff im Haus gefunden hätte. Dann wäre seine Freiheitsstrafe auf mindestens ein Jahr gestiegen, für die es keine Bewährung gibt. Dem Angeklagten gab der Richter harte Worte mit auf dem Weg: „Wenn sie sich noch eine Straftat erlauben, können sie für einige Zeit gesiebte Luft atmen. Dann besucht sie ihre Frau mit drei Kindern im Gefängnis.“ Das Paar nahm das Urteil ohne zu zögern an.