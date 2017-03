Splitt als Reifenkiller

Torgau. Splitt tut den Rad-Geschäften gut, könnten Neider sagen. In den ersten zwei Monaten des Jahres häuften sich die Schäden an der Bereifung. „Am Tag kommen bis zu zehn Kunden, die sich aufgrund der spitzen Teilchen des Streugutes einen Platten geholt haben“, berichtete Hagen Höcke, gemeinsam mit Bruder Markus (39) Geschäftsführer des gleichnamigen Torgauer Rad- und Sportgeschäftes. Vorigen Donnerstag waren es zwischen 9 und 10 Uhr zwei Männer und eine Frau, die ihre Räder wegen Reifenpannen in die Werkstatt brachten. Die Pedalritter, die auch in diesen kühleren Zeiten unterwegs sind, müssen weiter wachsam sein, denn erst ab Mitte März werden Mitarbeiter der Stadtwerke den Splitt von den Radwegen entfernen.



„Es wäre wenig sinnvoll; jetzt schon mit der Beseitigung des Splitts zu beginnen. Wir haben noch Winter. Wir müssen noch immer mit Glätte rechnen. Für diesen Fall brauchen wir das Granulat besonders auf den Radwegen. Ich denke dabei an Schwerpunkte wie auf der Brücke Warschauer Straße und am Rapitzweg. Dort ist der Splitt für die Sicherheit der Radfahrer und auch der Fußgänger enorm wichtig“, erklärt Dietmar Bürger, Sachbearbeiter im Tiefbauamt der Stadtverwaltung Torgau. Zudem sei es auch eine Kostenfrage. Das Granulat müsse schon eine Winterperiode ausreichen.



Das Problem der zahlreichen Radfahrer, die sich einen platten Reifen aufgrund des Splitts einfahren, kann der 56-Jährige nicht nachvollziehen. „Seit 20 Jahren streuen die Mitarbeiter der Stadtwerke die gleiche Korngröße“, sagt der Rathausbedienstete, der sich sein Urteil nicht vom Schreibtisch aus bildet. Bürger fährt täglich von Beckwitz nach Torgau per Rad zur Arbeit. Das sind immerhin insgesamt 15 Kilometer. Er passiert dabei zahlreiche Strecken auf Radwegen mit gestreutem Rollsplitt. „Ich habe bisher drei bis vier Reifenpannen gehabt. Die resultieren aber aus auf den Radweg liegenden Glasscherben.“



Beschwerden von Radfahrern, die sich Reifen kaputt fuhren, gab es bisher selten. „Das waren Leute, die sind über Glas gefahren, das Uneinsichtige auf den Radwegen hinterlassen haben. Die Scherben lassen wir bei Meldung sofort beseitigen“, sagt Bürger. Schwerpunkte für diese Fälle sei der kombinierte Fuß- und Radweg am Kaufland (Dahlener Straße) und die Elbbrücke. Laut Gesetz können Betroffene bei Reifenschäden die Stadt nicht haftbar machen. „Wir sind als Kommune ja nicht mal zum Streuen der Radwege verpflichtet. Nur an besonders gefährlichen Stellen ist das unsere Pflicht“, erklärt Bürger. Er stimmt sich bei den Zeitpunkten für Streuen und Beseitigung des Splitts stets mit Udo Michael, zuständiger Abteilungsleiter in den Stadtwerken, ab. Eine veränderte Körnerstruktur des Abstumpfungsmittels, die zur erhöhten Anzahl von Reifenschäden führen kann, habe Michael ebenfalls nicht festgestellt. „Wir bestellen seit Jahren Abstumpfmittel mit der gleichen Körnung.“



Hagen Höcke indes vermutet, dass der derzeit verwendete Splitt aggressiver ist, was zu mehr Reifenpannen führt. „Der Splitt scheint scharfkantiger geworden zu sein. Das ist aber nur mein Gefühl. Wir führen darüber keine Statistik. Unsere Kundenzahl insgesamt hat sich ja auch vergrößert.“ Dennoch spricht der 45-Jährige über „die Pannensaison, die von Januar bis einschließlich März reicht“. Allerdings hätten die betroffenen Pannen-Pechvögel manchmal Anteil am Schaden. „Diese Kunden bringen ihre Räder und wir stellen fest, dass die Reifen schon völlig zerschlissen sind“, sagt Höcke. Damit sei die Reifendecke viel zu dünn für auf der Fahrbahn herumliegende Teilchen wie eben auch Splitt. „Ganz wichtig ist der entsprechende Reifendruck, der für den entsprechenden Widerstand der Reifendecke bei plötzlich auftretenden kleinen Hindernissen auf der Fahrbahn sorgt“, erklärt Höckes Mitarbeiter Jürgen Zölfl (57), selbst ambitionierter Rennradakteur. Zudem rolle das Rad bei richtigem Reifendruck viel besser. Chef Höcke indes verrät eine einfache Faustregel für den Mindestdruck: „Vier Bar sollten es sein.“ Allerdings kann an jedem (nicht ganz so alten) Reifen der empfohlene Druck abgelesen werden.



Senior-Chef Bernd Höcke rät bei der Wahl für Sport- und Tourenräder zu hochwertigeren Reifen: „Lieber einmal 20 Euro mehr ausgeben, als sich dreimal im Jahr einen Platten zu holen“, sagt der 68-Jährige. Hagen Höcke empfiehlt die Marathon Plus. „Sie kosten zwar 39,90 Euro, gelten aber als unplattbar.“ Der Rad-Chef der Höckes verweist auch auf preiswertere Reifen für rund 33 Euro, die respektablen Pannenschutz gewährleisten. „Mit diesen Reifen ist das Befahren von Wegen mit Rollsplitt kein Problem.“



Das ist es für Hans-Joachim Jäger auch nicht. Der Pensionär aus dem Eigenheimstandort „Am Pflückuffer Ratsforst“ fährt jährlich stattliche 4000 Kilometer mit seinem Rad, und zwar ohne sportliche Ambitionen. „Ich erledige seit fünf Jahren bei jedem Wetter alle Besorgungen in der Stadt mit dem Rad. Dabei schaue ich auf den Verkehr und nicht auf den Wegbelag. Den Splitt ignoriere ich völlig.“ Bisher hat der 68-Jährige in fünf Jahren keinen Platten gehabt. Mit Pannenschutz- Reifen ist er dennoch nicht unterwegs. Er fährt mit einem normalen Tourenrad und den dazugehörigen Reifen. „Ich kontrolliere natürlich regelmäßig den Reifendruck. Selbstverständlich ist, dass ich mit vernünftigen Reifen unterwegs bin“, sagt Jäger lächelnd und fährt davon.



Christian Schart aus der gleichen Siedlung düst täglich mindestens 20 Kilometer durch Torgau. „Ich bin jahrelang Billigreifen gefahren, hatte oft einen Platten, besonders in der Winterzeit. Seit 2014 benutze ich Pannenschutzreifen. Seitdem bin ich sorgenfrei“, verrät der 60-Jährige.