Sportler wurden würdig im Schloss empfangen

Torgau. Am vergangenen Sonntag wurde in Torgau ein Zeichen des Friedens gesetzt. An diesem Tag trafen die zahlreichen Läufer des so genannten Friedenslaufes in der Elbestadt ein, nachdem sie ihre vorletzte Etappe, von Halle nach Torgau, hinter sich gebracht hatten. Vom Papst zu Luther lautete das Motto des Laufes, welcher die 1870 Kilometer lange Strecke von Rom bis nach Wittenberg umfasste.



Am 23. April waren die Läufer in Rom vom Papst höchstpersönlich verabschiedet und auf ihre lange Reise geschickt worden, welche sie von Italien über Österreich bis nach Mitteldeutschland führte. Bereits vor sieben Jahren, im Jahre 2010, wurde diese Strecke von zahlreichen Läufern auf sich genommen, damals jedoch in entgegengesetzter Richtung. Nun, zum Ende der Lutherdekade, hatte es sich der Verein „Friedenslauf von Rom 2017“ zur Aufgabe gemacht, noch einmal so etwas abzuhalten.



Gegen 15.30 Uhr trafen die sportlichen Teilnehmer des Laufes am Schloss Hartenfels ein und wurden dort bereits von einer großen Menschenmenge empfangen, die dort gespannt auf ihr Eintreffen gewartet hatte. Rund 20 Mann war die Gruppe stark, die von Zinna kommend in Torgau einzog. Auch ein prominentes Gesicht konnte der geneigte Sportfan unter den Läufern entdecken: den ehemaligen Profi-Boxer Timo Hoffmann.



Und dieser war nicht etwa irgendwo mitten auf der Strecke zwischen Rom und Torgau zugestiegen, sondern war den gesamten Lauf über ein Teil des Teams. „Das waren so ungefähr 15 bis 20 Kilometer, die ich jeden Tag absolviert habe. Klar, am Ende jeder Etappe liegen die sowohl die Nerven als auch die körperlichen Kräfte blank, aber dranbleiben ist alles“, erzählt der Ex-Profisportler. Er wollte mit seiner Teilnahme an dem Lauf ein Zeichen setzen für Frieden, Toleranz und Demokratie.



„Und natürlich für Europa. Wir sind durch insgesamt drei Länder gelaufen, das wäre ohne offene Grenzen niemals möglich gewesen.“ Hoffmanns schönstes Erlebnis während des gesamten Laufs war die Ankunft in Eisenach. Dort wartete seine Familie am Straßenrand, um ihn mit Leibeskräften anzufeuern. „So etwas treibt einen natürlich enorm an. Auch die Gruppe, mit der wir unterwegs waren, war einsame Spitze. Aber trotzdem, das war das erste und letzte Mal, dass ich bei so etwas mitgemacht habe. Es muss ja auch etwas Besonderes bleiben.“



Und auch Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth ließ es sich nicht nehmen und lief die letzten fünf Kilometer bis nach Torgau mit. Auch sie wollte ein Zeichen setzen und stieß somit kurzerhand in Zinna hinzu. „Frau Barth war die einzige Bürgermeisterin, die uns ein Stück begleitet hat“, fügte Peter Junge, Organisator des Friedeslaufs noch hinzu.



Auf dem Schlosshof wurde dann noch ein großes Fest zu Ehren des Laufes und besonders auch der Läufer veranstaltet, das unter anderem vom Rock’n’Roll-Club Ireen begleitet wurde. Außerdem durften die Läufer sich noch auf der Festbühne dem Publikum präsentieren und den offiziellen Friedenslauf-Song singen. Und auch einen Lutherpass bekamen sie noch überreicht. Am heutigen Tag ging es dann für die Gruppe weiter zur letzten Etappe, rund 70 Kilometer von Torgau nach Wittenberg.