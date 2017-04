Sporttermine am langen Wochenende

FUSSBALL

• (Landesklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Eutritzsch –Schildau; BW Leipzig – Elbaue; So., 15 Uhr: Roter Stern – Hartenfels

• (Landesklasse/Frauen) Doberschütz-Mockrehna/Laußig spielfrei

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 13 Uhr: Krostitz II – Süptitz; Sa., 15 Uhr: Beilrode – Doberschütz-Mockrehna; Glesien – Dommitzsch; Eilenburg II – Mügeln-Ablaß; So., 14 Uhr: Radefeld – Wermsdorf; So., 15 Uhr: Dahlen – Strelln/Schöna

• (Stadtliga Leipzig/Frauen) So., 13 Uhr: Süptitz – Lausen

• (Kreisliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Bad Düben – Elbaue II/Großtreben; So., 15 Uhr: Naundorf – Oschatz; Belgern – Doberschütz-Mockrehna II; Mörtitz – Hartenfels II

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Schirmenitz – Terpitz; Schmannewitz – Schildau II; Kobershain –Mügeln-Ablaß II; So., 13 Uhr: Belgern II –Süptitz II; Dahlen II – Dommitzsch II; Merkwitz – Wermsdorf II/Luppa; Mo., 15 Uhr: Schildau II – Mügeln-Ablaß II

• (Alte Herren) Fr. 18 Uhr: Klitzschen – Arzberg

HANDBALL

• (2. Kreisliga/Männer) Sa., 16 Uhr: Belgern I – Belgern II

HOCKEY

• (Pokal/Knaben A) Sa., 11 Uhr: Weimar – Torgau

LAUFSPORT

• (jedermann) Mo., 11 Uhr: 20 Hohburger Steinbruchlauf, Teil des Ezel-Cups, www.hohburger-sportverein.de

MOTORSPORT

• Sonnabend und Sonntag: Polaris and friends, großes Quad-ATV-SxS-Treffen (www.polaris-friends.com)