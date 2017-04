Sportvorschau fürs Wochende

FUSSBALL

• (Landesklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Hartenfels Torgau – Eutritzsch, So., 14 Uhr: Elbaue Torgau – Bad Lausick, So., 15 Uhr: Colditz – Schildau

• (Landesklasse/Frauen) So., 13 Uhr: Dob.-Mockrehna/Laußig – Leipziger FC II

• (Landesklasse/Nachwuchs) C-Junioren So., 10.30 Uhr: Lok Leipzig II – Union Torgau; In den restlichen Altersklassen nur Nachholespiele – ohne Torgauer Beteiligung

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Dommitzsch – Radefeld, Wermsdorf – Krostitz II, Süptitz II – Beilrode, Schenkenberg – Dahlen, Mügeln/Ablaß – Glesien, So., 15 Uhr: Zwochau – Dob.-Mockrehna, Strelln/Schöna, – Eilenburg II

• (Kreisliga/Männer) Sa., 12.45 Uhr: Sa., 15 Uhr: Elbaue Torgau II/Großtreben – Mörtitz (in Großtreben), Laußig – Dob.-Mockrehna II, Spröda – Naundorf, Oschatz – Rackwitz; verlegt auf Antrag von Belgern auf den 24.5. Hartenfels Torgau II – Belgern

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 12.45 Uhr: Mügeln/Ablaß II – Dahlen II, Sa., 13 Uhr: Wermsdorf II/Luppa – Schmannewitz, Dommitzsch II – Merkwitz, Sa., 15 Uhr: Terpitz – Süptitz II, Schirmenitz – Kobershain, So., 15 Uhr: Schildau II – Belgern II

• (Alte Herren) Fr., 18.30 Uhr: Dommitzsch – Arzberg

HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 16.45 Uhr Torgau/SaW: Torgau – Eilenburg

• (Bezirksliga/D-Jugend) So., 9.30 Uhr Torgau/SaW: Final-Four-Turnier mit Torgau, LVB Leipzig, Motor Gohlis Nord Leipzig und SG Nordsachsen

• (2. Kreisliga/Männer) Sa., 15.15 Uhr: Regis-Breitingen II – Belgern, Sa., 18.30 Uhr Torgau/SaW: Torgau II – Belgern II

LAUFSPORT

• (jedermann) So., 10 Uhr Battaune (Sportplatz): 6. Heide-Walking-Tag mit Battauner Waldlauf über 4 und 10 km sowie Walking über 5 und 10 km

VOLLEYBALL

• (Bezirksliga/Männer) Sa., 14 Uhr Dommitzsch Sporthalle GS Dommitzsch: Dommitzsch – Krostitz II, Dommitzsch – Hohnstädt

• (1. Bezirksklasse/Frauen) Sa., 12 Uhr Brandis – Schildau II

Tipp der Sportredaktion

Die Fußball-Landesklasse-Kicker sind in die heiße Phase gestartet. Bedauerlich dabei ist, dass die drei Vertreter aus der Region um den Klassenerhalt kämpfen. Die Hartenfelser haben am morgigen Samstag Heimrecht, wie auch die Elbaue-Fußballer am Sonntag (Bereits 14 Uhr). Die Schildauer müssen auswärts ran! Schauen Sie doch mal vorbei und unterstützten den SCH04 und FC Elbaue bei ihrer Mission Klassenerhalt!

Handball gibt es am Samstag in der Torgauer SaW. Um 16.45 Uhr bestreitet die 1. Herren des VfB das aktuelle Bezirksklasse-Punktspiel und um 18.30 Uhr gibt es das Derby Torgau II - Belgern II. Und Sonntagvormittag spielen die VfB-D-Jugendhandballer im Final-Four-Turnier (als Außenseiter) um den Bezirksmeistertitel. Zudem gibt es am Samstagnachmittag in Dommitzsch noch Herren-Volleyball live zu erleben!