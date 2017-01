Sportvorschau

Nicht allzu viel los an diesem Wochenende. Doch der eine und andere Termin könnte, sollte Ihr Interesse wecken:

FUSSBALL

• (Turniere/Nachwuchs) Sa., 9–17 Uhr Beilrode/Ostelbienhalle: Nachwuchsturniere des FSV Beilrode 09 – Sa., 9–13 Uhr F-Junioren mit 6 Mannschaften, Sa., 13.30–17 Uhr: D-Junioren mit 7 Mannschaften; So., 14.30–18 Uhr Belgern/Stadthalle: A-Junioren-Turnier des SV Roland Belgern mit 6 Mannschaften; So., 15–20 Uhr Torgau/SaW: B-Junioren-Turnier des FC Elbaue Torgau mit 10 Mannschaften



HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 20 Uhr: DHfK Leipzig III – Torgau

• (2. Kreisliga/Männer) Sa., 14.30 Uhr: HC Leipziger City – Torgau II, Sa., 15.15 Uhr Belgern/Stadthalle: Belgern II – Regis-Breitingen II, Sa., 16.45 Uhr Belgern/Stadthalle: Belgern – Markkleeberg II

• (Bezirksliga/Nachwuchs) D-Junioren Sa., 14 Uhr Torgau/JWG: Torgau – Böhlen

• (Kreisliga/Nachwuchs) A-Jugend Sa., 12.15 Uhr Torgau/JWG: Torgau – Mölkau/Turbine Leipzig; E-Jugend Sa., 10.30 Uhr Torgau/JWG: Torgau – Eilenburg

HOCKEY

• (Regionalliga/Männer) So., 11 Uhr Torgau/SaW: Torgau – Köthen

• (Meisterschaft MHSB/Nachwuchs) Knaben A Sa., 10–12.30 Uhr Leipzig: 10.30 Torgau – Dresden; 11.45 Uhr: Torgau – Leipziger SC



KEGELSPORT

• (2. Bundesliga/Männer-120 Wurf) Sa., 14 Uhr: Dommitzsch – Mehltheuer

• (Kreisliga/Männer) So., 9 Uhr: Langenreichenbach – Schildau, Prettin-Großtreben – Triestewitz (in Prettin), Fortschritt Oschatz II – Beilrode



SCHACH

• (Bezirksklasse) So., 9 Uhr Torgau/Jahnturnhalle (Jahnzimmer): Torgau – SG Leipzig II



TISCHTENNIS

• (Bezirksliga/Männer) Sa., 15 Uhr Arzberg/Rosenholzhalle: Arzberg – Delitzsch II

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 14 Uhr: Holzhausen V – Torgau



VOLLEYBALL

• (Sachsenklasse/Frauen) Sa., 14 Uhr Burgstädt: Burgstädt – Schildau



VEREINSLEBEN

• (SV Klitzschen 1920) So., 10 Uhr Klitzschen/Gaststätte Sonneneck (L. Hähnel) öffentliches Skatturnier des SV Klitzschen 1920, Anmeldung: Telefon 03421 71116 und am Turniertag bis 9.30 Uhr