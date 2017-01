Sportvorschau

Ein langer Samstagnachmittag steht den Handball-Fans des VfB Torgau morgen bevor. Die Männer spielen in der Sporthalle am Wasserturm ihre aktuellen Punktspiele aus und die Bezirksliga-D-Jugend muss indes im Johann-Walter-Gymnasium (Anwurf 15 Uhr) ran! Alle weiteren Ttermine finden Sie unten stehend

FUSSBALL

• (Testspiele/Männer) Sa., 14 Uhr: Schildau – Wurzen II, Dommitzsch – Hartenfels Torgau, So., 14 Uhr: Elbaue Torgau – FC International Leipzig II, Hartenfels Torgau – Olympia Leipzig

• (HKM/Nachwuchs) Sa., 14 Uhr Oschatz/Rosental-Sporthalle: Hallen-Kreismeisterschaft der B-Junioren; So., 10–14 Uhr Torgau/SaW: Hallen-Kreismeisterschaft der F-Junioren, So., 9 Uhr Eilenburg/Belian-Sporthalle: Hallen-Kreismeisterschaft der G-Junioren, So., 14.30–18.30 Uhr Torgau/SaW: Hallen-Kreismeisterschaft D-Junioren; So., 14 Uhr Eilenburg/Belian-Sporthalle: Hallen-Kreismeisterschaft der C-Junioren

• (Hallenturnier/Nachwuchs) Sa., 9–13 Uhr Torgau/SaW: D2-Turnier des SC Hartenfels Torgau



HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 16.45 Uhr: Torgau – Mölkau

• (2. Kreisliga/Männer) Sa., Belgern/Stadthalle: 15.15 Uhr Belgern II – Taucha II, 16.45 Uhr: Belgern –Miltitz, Sa., 18.30 Uhr Torgau/SaW: Torgau II – Leipzig Ost

• (Bezirksliga/Nachwuchs) D-Jugend Sa., 15Uhr Torgau/JWG: Torgau – LVB Leipzig



HOCKEY

• (Regionalliga/Männer) So., 14 Uhr Berlin/Tegel: Füchse Berlin – Torgau

• (Meisterrunde des MHSB/Knaben B) So., 10–14 Uhr Dresden: 10 Uhr Freiberg – Torgau, 11.40 Uhr: Torgau – Dresden



KEGELSPORT

• (Bezirksliga/Männer-120 Wurf) So., 9 Uhr: Dommitzsch II – SSV Torgau

• (Verbandsliga/weibl. U18) Sa., 14.30 Uhr: Dommitzsch – Brandis

• (Kreisliga/Frauen) Sa., 13 Uhr: KSV Torgau – SSV Torgau II

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 13 Uhr: Telekom Oschatz II – Dahlen, Lampertswalde – Cavertitz, Belgern – Fortschritt Oschatz II



TISCHTENNIS

• (2. Bezirksliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Arzberg – Leipziger SV Südwest

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Lindenau – Torgau



VOLLEYBALL

• (Bezirksliga/Männer) Sa., 14 Uhr: Reudnitz II – Dommitzsch



VEREINSLEBEN

• (VfB Kobershain 1992) Fr., 19.30 Uhr Kobershain/Vereinsheim: Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl

• (TSV 1862 Schildau) Fr., 20.30 Uhr Schildau/Vereinsheim: Mitgliederversammlung der Abteilung Fußball