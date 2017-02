Stadträte winken höhere Hundesteuer durch

Torgau. Um es schon mal vorwegzunehmen: Gekippt wurde nichts, auch wenn es dazu im Rat zahlreiche Wortmeldungen gab. Mehrheitlich wurde die veränderte Satzung durchgewinkt. Für die gut 1000 angemeldeten Hunde im Stadtgebiet müssen somit ab März respektive mit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung Hundehalter für ihre Lieblinge tiefer in die Tasche greifen.



Den Wortreigen zu eröffnen oblag Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). Die war sich der Tragweite der geplanten Steuererhöhung bestens bewusst. „Wir nehmen die Petition sehr erst“, sagte Barth. Nun müsse abgewartet werden, inwieweit sich dieser jetzt noch mehr Bürger anschlössen und aus der Petition ein Bürgerbegehren werde. Dieses hätte eine erneute Diskussion im Stadtrat zur Folge.

Der fraktionslose LINKE Peter Deutrich nutzte seine Wortmeldung erst einmal für eine Generalabrechnung mit dem Freistaat. Alles werde teurer, nur komme Sachsen seiner Verantwortung nicht nach, Kommunen im gleichen Maße finanziell unter die Arme zu greifen. Kurz aufs Thema Hundesteuer geblickt, führte er in den vergangenen Tagen viele Gespräche. Jedoch habe der Ausschuss in der vergangenen Woche sehr verantwortungsbewusst darüber diskutiert.



Mit dem nun folgenden Satz leitete Deutrich plötzlich zu einer möglichen Anhebung der Grundsteuer über. „Ich bin für eine gerechte Steuerverteilung“, sagte der LINKE. Doch allein bei der Grundsteuer habe es mittlerweile drei Vorlagen gegeben, die in der CDU als der größten Stadtratsfraktion keine Zustimmung fanden. „Und nun geht man ganz schnell daher und will die Hundesteuer erhöhen?“ fragte Deutrich, dem es lieber gewesen wäre, wenn das Thema im März in die Haushaltsdiskussion geschoben worden wäre. Sein Redebeitrag endete mit einer Bitte: Werde die Grundsteuer angehoben, könne er auch einer Erhöhung der Hundesteuer zustimmen.



Deutlich einfacher legte da schon Claus Höfner (Freie Wähler) seinen Standpunkt dar: Die Hundesteuer treffe all jene, die ein spezielles Hobby haben. Fünf Euro im Monat seien in seinen Augen nicht zu viel. Die Erhöhung falle moderat aus. Zudem mache er zwischen privatem Vergnügen und der Erhöhung der Grundsteuer, die die Allgemeinheit träfe, einen großen Unterschied.



Die Oberbürgermeisterin erläuterte, dass ein Großteil der Hundesteuer in die Kooperation mit dem Herzberger Tierheim fließe. Gleichwohl betonte sie, dass es Steuervergünstigungen für finanzschwache Hundehalter gebe. Zudem habe die CDU im letzten Moment noch dafür gesorgt, dass Hunde, für die ein Abrichtekennzeichen nachgewiesen werden kann, ebenso einem ermäßigten Steuersatz unterliegen.



Neben der in der Beschlussvorlage erwähnten Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt verwies Matthias Grimm-Over (CDU) auf höhere Aufwendigen, die die Stadt durch das Beseitigen von Hundekot habe. Vor allem eine Grünfläche nahe der Stadtkirche sei mittlerweile zum Hundeklo Torgaus geworden.

Übrigens: Claus Höfner hat sich dazu verpflichtet, in der Spitalstraße ein bis zwei neue Entnahmestellen für Kotbeutel zu errichten. Er hofft, dass andere dem Beispiel folgen werden. Mit den Mehreinnahmen in der Hundesteuer sollen nach Angabe der Oberbürgermeisterin auch jene Beutel finanziert werden.