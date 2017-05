Stadtrat vs. Kirchhöfer 1:0

Torgau. Bei lediglich drei Gegenstimmen und einer Enthaltung votierte der Torgauer Stadtrat am Mittwochabend für die Abwahl der Beigeordneten Dr. Ina Kirchhöfer (CDU). Damit wurde im ersten von zwei notwendigen Wahlgängen die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Mit 17 Ja-Stimmen zählte die Schar der Befürworter damit sogar noch eine Stimme mehr, als jene 16 Stadträte, die am 24. April in nichtöffentlicher Ausschussitzung einen entsprechenden Antrag auf Abwahl unterzeichnet hatten.



Indes blieb auch am Mittwoch unklar, warum die Beigeordnete geschasst werden soll. „Auf die Gründe des vorliegenden Vertrauensverlustes kommt es in diesem Falle nicht an“, hatte Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) in einem kurzen Statement erklärt. Wichtig sei, dass es sich nicht um eine Disziplinarmaßnahme handele. Der zweite Wahlgang, der für eine erfolgreiche Abwahl ebenso eine Zweidrittelmehrheit benötigt, muss spätestens in acht Wochen erfolgen.

Die Herren und Damen Stadträte hatten sich bereits eine Stunde vor der öffentlichen Stadtratssitzung zu einer nichtöffentlichen Beratung im Ratssaal eingefunden. Diese war nach gut einer Dreiviertelstunde beendet. Dabei muss wohl auch intensiv über die Neubesetzung der Stelle debattiert worden sein.



Diesbezüglich hatte die Stadtverwaltung mit Bekanntwerden des Abwahlantrags gegenüber der Torgauer Zeitung erklärt, dass es keine Pläne für eine Neubesetzung der Stelle gebe. Am Mittwoch dann die Wende. So hatte Romina Barth nach der Sitzung telefonisch gegenüber der TZ betont, dass wieder mit einer Neubesetzung zu rechnen sei. Eine Forderung, die vor allem von der SPD aufgemacht wurde. Das bestätigte gestern deren Fraktionschef Dr. Frank Henjes. Ohne jene Zusage hätte es seitens der SPD-Fraktion definitiv keine Zustimmung für den ersten Abwahl-Durchgang gegeben. Über Gründe, die den gegenüber Kirchhöfer aufgemachten Vertrauensverlust rechtfertigen würden, wollte indes auch Henjes nicht sprechen. Wichtig sei, dass die Ausschreibung für die Stelle schnellstmöglich in Gang gebracht werde.



Nach TZ-Information haben sich die Stadträte am Mittwoch auch darüber verständigt, dass eine Neubesetzung des Postens der/des Beigeordneten nicht aus dem bereits vorhandenen Verwaltungpersonal erfolgen solle.cw