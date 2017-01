Stahl-Kicker mit den besten Nerven

Fußball. Es war eine knappe Entscheidung um den ersten Roland-Hallen-Cup des Jahres 2017. Bei den F-Junioren hatten sich im Finale die beiden besten Mannschaften des Turnieres noch einmal zusammengefunden, nachdem sie sich schon in der Vorrunde ein heißes Duell geliefert hatten.

Während die Radebeuler in der Vorrunde die Nase vorn hatten, sollten im Endspiel letztlich die Riesaer jubeln. Allerdings gab es die Entscheidung erst vom Neunmeterpunkt, nachdem sich die beiden Teams in der regulären Spielzeit nur jeweils einen Treffer gegönnt hatten. Vom Punkt zeigten die Stahl-Kicker Stahl-Nerven und netzten sicher ein. Beim RBC, der im Match die besseren Chancen hatte, verzog gleich der zweite Schütze. Es war letztlich der entscheidende Fehlschuss.

Dass beide Mannschaften sich im Finale gegenüberstehen würden, deutete sich frühzeitig an. In der Staffel I, die spielerisch gegenüber der Parallelstaffel reifer wirkte, bestimmten sie klar das Niveau. So war es auch nicht verwunderlich, dass sie ihre Halbfinal-Spiele mit Kantersiegen für sich entschieden. Sowohl Falkenhain, als auch Panitzsch hatten nichts entgegenzusetzen. Die beiden unterlegenen lieferten sich aber im Kleinen Finale ähnliche Dramatik, wie ihre Halbfinal-Konkurrenz wenig später. Die Panitzsch-Borsdorfer behielten dabei knapp mit 2:1 die Oberhand und ergatterten sich Bronze.

Wenig zu holen gab es erwartungsgemäß für den Gastgeber. Der spielte zwar ein durchaus ordentliches Turnier, kam aber viel zu selten offensiv zum Zuge. Daraus resultierte der vorletzte Platz in der Vorrunde und in der Endabrechnung den achten Rang.

Ergebnisse – Staffel I: Radebeul – Holzhausen 6:0, Riesa – Dahlen 6:0, Elsterwerda – Radebeul 0:7, Holzhausen – Riesa 0:1, Dahlen – Elsterwerda 2:0, Radebeul – Riesa 3:1, Holzhausen – Dahlen 0:2, Riesa – Elsterwerda 4:0, Radebeul – Dahlen 3:0, Holzhausen – Elsterwerda 0:1 – Staffel II: KSC Leipzig – Falkenhain 0:2, Belgern – Finsterwalde 1:2, Panitzsch – KSC Leipzig 2:0, Falkenhain – Belgern 3:0, Finsterwalde – Panitzsch 0:3, KSC Leipzig – Belgern 0:2, Falkenhain – Finsterwalde 1:1, Belgern – Panitzsch 0:1, KSC Leipzig – Finsterwalde 0:2, Falkenhain – Borsdorf 0:2

Halbfinale: Radebeul – Falkenhain 7:0, Panitzsch – Riesa 0:6

um Platz 9: Holzhausen – KSC Leipzig 2:0

um Platz 7: Belgern – Elsterwerda 1:4

um Platz 5: Dahlen – Finsterwalde 3:2

um Platz 3: Falkenhain – Panitzsch 1:2

Finale: Riesa – Radebeul 3:1 n. 9m

Endstand:

1. BSG Stahl Riesa

2. Radebeuler BC 08

3. SV Panitzsch-Borsdorf

4. Falkenhainer SV 1898

5. FC Sängerstadt Finsterwalde

6. FSV Wacker Dahlen

7. SV Preußen Elsterwerda

8. SV Roland Belgern

9. FC Eintracht Holzhausen

10. KSC 1864 Leipzig

Belgern: Trimmel, Leon Fleig, Golde, Leu, Anna Wirth, Winkler, Lucas Fleig, Sunil Wirth (2 Tore), Meilick