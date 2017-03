Stallpflicht seit Montag aufgehoben

Nordsachsen. Der Landkreis hat am Montag die Aufstallpflicht für Geflügel und gehaltene Vögel in Nordsachsen außerhalb bestehender Restriktionszonen aufgehoben. In einer Pressemitteilung heißt es:



Nachdem am 14. November 2016 per Allgemeinverfügung durch die Landesdirektion Sachsen die Allgemeine Aufstallpflicht für Geflügel und gehaltene Vögel für ganz Sachsen angeordnet wurde, mussten sämtliche Geflügel- und Vogelhalter Nordsachsens ihre Tiere im Stall oder unter einer nach oben abgedeckten Schutzvorrichtung unterbringen. Durch diese Schutzmaßnahme sollte verhindert werden, dass das in der Wildvogelpopulation vorhandene Geflügelpestvirus nicht in Hausgeflügelbestände eingetragen wird.



In den letzten Wochen hat sich die Lage jedoch deutlich entspannt. Ausbrüche der Geflügelpest sind nur noch vereinzelt im gesamten Bundesgebiet zu verzeichnen. Aufgrund dessen hat die Landesdirektion am 20. März 2017 die Allgemeinverfügung zur Allgemeinen Aufstallpflicht aufgehoben. Somit dürfen die Tierhalter Nordsachsens ab sofort ihr Geflügel und gehaltene Vögel wieder im Freien halten, soweit sie nicht in aktuell gebildeten Restriktionszonen liegen.

Derzeit bestehen noch folgende Restriktionszonen in Nordsachsen, in denen das Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Truthühner, Wachteln und Laufvögel) aufgrund von Ausbrüchen der Geflügelpest bei Wildvögeln bis zu den jeweils aufgeführten Terminen aufgestallt bleiben muss:

• Bereich Schkeuditz, Taucha: Aufstallpflicht bis 26. März 2017

• Bereich Eilenburger Umland: Aufstallpflicht bis 30. März 2017

• Bereich Delitzscher Umland: Aufstallpflicht bis 14. April 2017